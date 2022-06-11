Рыжиков — о конфликте с Бердыевым и Кафановым: «Примирения не было»
Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с Курбаном Бердыевым и Виталием Кафановым.
— С Бердыевым и Кафановым вы провели столько продуктивных лет, а потом были слова: «Я уходил не из «Рубина», а от Бердыева и Кафанова». Не произошло ли с тех пор с ними примирения, пересмотрели ли свои оценки той ситуации?
— Примирения пока не было. И ничего в отношении к ситуации не изменилось. У каждого своя правда, и каждый имеет право думать о той ситуации как хочет. В тот момент я уходил не из «Рубина», а от той обстановки, в которой был.
— Кафанов говорил следующее: «Много думал о той ситуации, но если вернуть ее назад, то при выборе вратарей на матчи поступил бы так же».
— Вопрос не в том, что Рыжиков — такой замечательный вратарь, что его нельзя поменять. Нормально к этому отношусь и буду относиться как тренер, и буду доводить до игроков, что в нашей команде важен каждый. Трех голкиперов одновременно в ворота не поставишь, даже двух.
Дело в другом — в том, как складывалось мое пребывание в клубе. Были разные ситуации, которые я не понимал, и никто мне их не разжевывал. У нас был один разговор с Кафановым в мае, за три недели до окончания чемпионата, когда он пришел и сказал, что «Рубин» хочет продлить со мной контракт. Я сказал, что на 80 процентов продлевать контракт не хочу. Как раз уезжал на учебу, у нас была экзаменационная неделя.
А играть мне или не играть — выбор тренера. Он решает и несет за это ответственность. Но как это было все обыграно и чего я заслуживал, столько пройдя с ними... Мог хотя бы рассчитывать на честный разговор и на понимание их планов насчет себя. Может, Кафанов так ответил, чтобы уйти от ответа?
— Сколько должно пройти времени, чтобы и вы, и Кафанов остыли и чтобы для обоих то, чего вы вместе достигли, стало важнее этого конфликта?
— Я готов идти навстречу. Мы пересекались с ним в самолете, но он, к сожалению, отворачивал лицо и не здоровался. У нас просто не было возможности встретиться хотя бы в какой-то общей компании, потому что у нас они разные. Нас связывала футбольная дружба. Как сказала супруга: «Ты, наверное, ожидал от этой дружбы больше, чем Витальич, и поэтому ты так пострадал». Может, так оно и есть. Потому что для меня Витальич был один, а у него вратарей много.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0