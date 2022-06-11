Сергей Рыжиков: «Из-за отказа Карпину в сердце заноза — у отца осталась моя спартаковская майка»

Рассказал «СЭ» о вылете «Рубина», конфликте с Бердыевым и легендарной победе на «Камп Ноу».

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», победитель «Барселоны» Пепа Гвардиолы на «Камп Ноу», член сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии дал интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру и его соведущему Станиславу Жатикову для видеопрограммы «На троих с Рабинером». Публикуем текстовую версию этой беседы.

Вижу себя только главным тренером. Надо брать пример с Черчесова

— Сергей, чем сейчас занимаетесь?

— Тренирую любительский футбольный клуб, играющий в чемпионате Татарстана, — раньше он назывался «Смена», сейчас переименован в «Сокол». Пришел новый спонсор, транспортная компания «Сокол», которая его финансирует, — отсюда и название. Играет молодежь, от 19 до 23 лет, выходцы из казанских футбольных школ. Каждые полгода устраиваем просмотровые сборы, где выбираем лучших и приглашаем их в нашу команду. Сейчас сыграли четыре тура, набрали 10 очков. Работа кипит, очень интересно!

Что касается ФК «Рыжиков», то там занимаются дети от трех до семи лет. Это дошкольное физическое образование — подвижные игры, простейшие футбольные элементы. Тренерский штаб весь лицензированный. Но я отношусь к клубу как медиалицо. Они пользуются моим именем, я прихожу в клуб раз в месяц, фотографируюсь, даю автографы, в ворота меня ставят, и дети бьют.

— Правильно ли понимаю, что вы собираетесь работать только главным тренером, а профессия тренера вратарей вам неинтересна?

— Совершенно верно. У меня есть лицензия А, хочу дальше учиться и развиваться. Но для этого нужно год отработать, и тогда можно поступить на Pro. Пока предложений из профессиональных клубов не было. В «Соколе» все устраивает. У руководителей далекоидущие планы, но реализовывать их планируется постепенно.

— Не так часто вратари становятся видными тренерами. Можно ли говорить о том, что Станислав Черчесов, который дорос до роли главного тренера сборной и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018, для вас — эталон?

— В России — точно! Станислав Саламович доказал работой и в сборной, и в российских клубах, и в Польше, и в Венгрии, что он квалифицированный специалист. С него нужно брать пример.

— А у вас есть желание со временем поработать за границей?

— Конечно. Судьба сложилась так, что я не попробовал это как игрок, хотя желание было большое. Но сначала нужно получить образование, потом заявить о себе работой. Выучить иностранный язык, чтобы разговаривать свободно. За нынешний английский пока поставлю себе двойку по пятибалльной системе.

Мне очень интересны зарубежные чемпионаты. Например, работа Юргена Клоппа. Сейчас мой «Сокол» тоже играет по схеме 4-3-3, тоже стараемся на своем уровне привить команде прессинг — и крутим нарезки именно «Ливерпуля». Куда и как они бегут, как перестраиваются в центре поля.

— А насколько вообще можно придерживаться принципов ведущих европейских тренеров, работая с футболистами любительского уровня?

— Сейчас работаю с любителями — и играем мы против любителей. И того понимания игроков, той учебы, которую мы вместе с ними проходим, нам хватает для того, чтобы обыгрывать команды на любительском уровне. Я понимаю, что в ФНЛ-2 или тем более ФНЛ-1, не говоря об РПЛ, и скорости возрастут, и уменьшится время работы с мячом, и люди по-другому мыслят. И там нужно будет все убыстрять. Но пока нам тех скоростей, которые ребята демонстрируют в игровых перестроениях, хватает.

Хави Грасия мне очень нравился. Результат пришел бы на второй год

— Чьи тренировочные наработки для вас образец и вы готовы применять их в своей работе?

— Каждый должен пройти свой путь. Сейчас в интернете можно найти очень много информации на любом языке, перевести и попробовать применить. Пробую разные варианты. Есть упражнения, которые мне нравились при Курбане Бердыеве, при Хави Грасии, в «Тамбове», в «Крыльях». Есть взаимоотношения между игроками, которые мне нравились, есть ситуации, в которых я бы поступил по-другому.

Как сказал Андрей Лексаков: «Ты должен тренировать то, во что ты хочешь играть». Если хочешь играть в прессинг, то должен тренировать прессинг, а не «квадраты». Если хочешь, чтобы нападающий забивал, то должен подавать не два раза в неделю, а 30-40 раз за тренировку. Если хочешь, чтобы защита играла высоко, то должен это наигрывать. Из этих аспектов игры и создается тренировочный процесс.

Есть физиологические правила, по которым строится работа на сборах. Есть упражнения на скорость, на выносливость. Правила, которые нельзя нарушать. Но то, что касается стиля игры, — это составляется из кусочков и применяется в тренировочном процессе.

— Насчет высокой игры линии обороны. Мы видели полуфиналы БЕТСИТИ Кубка России: «Енисей» и «Алания», команды ФНЛ, играли соответственно против «Спартака» и «Динамо» очень высоко, но получили нереальное количество голевых моментов у своих ворот, и это легко было предвидеть. Как бы вы поступили на месте коллег из Красноярска и Владикавказа?

— Продолжил бы гнуть свою линию, как сделали Гогниев и Гаранин. Смысл этих действий в том, что ты работаешь, готовишь команду, наигрываешь связи, рассказываешь свою философию игры. И почему бы не проверить свои идеи на лучших командах премьер-лиги? Да, они проиграли, но играли смело, не отходили от своей философии. Уровень мастерства «Спартака» и «Динамо» пока намного сильнее, чем «Алании» и «Енисея». Но ты играешь с позиции силы весь чемпионат ФНЛ, а тут, со «Спартаком» или «Динамо» на выезде, прячешься в кусты и играешь от обороны, чего никогда не делал? Это странно. И, поскольку не наигрывалось, вряд ли привело бы к успеху.

— Вам довелось поработать и с иностранным специалистом, Хави Грасией, который не добился успехов в «Рубине». Увидели ли вы что-то такое, что отличает испанскую тренерскую школу от нашей?

— У меня Хави Грасия стоит вторым после Бердыева. Хотел бы у него поучиться, у меня есть и видео с его тренировок. Представьте себе, у нас за год не повторилась ни одна тренировка! Не только у игроков, но и у вратарей. Они были, возможно, одной направленности, но упражнения разные. И сейчас, спустя годы, я понимаю, что он от нас требовал.

Он мне очень нравился. Он был открыт в общении с игроками, объяснял тренировочный процесс. У него была электронная доска. Под приезд иностранных тренеров у нас на базе сделали шикарный ремонт, поставили огромный экран, где можно было ручкой, как на iPad, водить. Грасия был очень образованный, с компьютером на ты. С ним можно было на любые темы говорить. Когда с ним подписывали контракт на четыре года, мы все думали, что ему дадут шанс. И если бы его через год не убрали, на второй год было бы намного интереснее.

Поймите, он приходит в команду, в которую берут 13 новичков, из них он только двоих просил! А остальных даже не знал. Тоже тяжело в таких условиях работать. И сразу после первого сезона увольнять было неправильно. Нужно было дать ему еще поработать.

Заработал 10 миллионов евро. Но на моем счете их нет

— Мой коллега Павел Городницкий спрашивает: удалось ли вам заработать за карьеру 10 миллионов евро?

— Удалось, наверное, если все посчитать. Но, к сожалению, они не лежат сейчас на моем банковском счете. Хочу сказать всем молодым футболистам, которые мечтают о больших контрактах, о славе: учитесь! Читайте книги о финансовой грамотности. Вкладывайте деньги правильно. Понятно, что хочется и машину хорошую, и квартиру купить. Но вкладывайте, откладывайте. Если отмотать время назад, я бы распоряжался своими доходами по-другому.

— Какая трата в вашей жизни была самой бесполезной?

— Да их уйма была!

— Хотя бы одну назовите.

— Да все не сделал бы! Когда ты высокооплачиваемый футболист, не смотришь на цены. Заходишь в магазин, тебе вещь понравилась — ты можешь позволить себе ее купить. По окончании карьеры уже задумываешься и взвешиваешь — зачем она тебе нужна. Конечно, я старался благоразумные покупки совершать. Подарки дарил. Наверное, всеми деньгами, которые я потратил, и сейчас бы так же распорядился.

— Какое вложение было самым дальновидным?

— Мы с супругой подкупили чуть-чуть коммерческой недвижимости в Белгороде, на доходы от которой сейчас живем. Я благодарен своей супруге, что она дальновидно смотрела еще десять лет назад на завершение моей карьеры.

Победу над «Барсой» отмечали в номере у Семака за бутылочкой вина

— У вас есть уникальный опыт победы над «Барселоной» на «Камп Ноу». Расскажите, как не обделаться от одного вида Лео Месси на поле и, более того, обыграть его звездную команду?

— Сначала у меня действительно была мысль, что главное не опозориться. Семь пропустить — это позор, а пять — было бы терпимо... Хотя у нас была проведена тотальная работа тренерского штаба, они столько перелопатили информации! Сколько теорий, разговоров было! Хотели сыграть с «Барселоной» удачно. Но как Рязанцев забил на второй минуте, у меня мысль проскочила: «Саша, что ты делаешь?! Зачем так рано забил?»

Говорят, что некоторые наши болельщики, опоздавшие на матч, подумали, что табло сломано. А ощущения... Когда ты на поле и весь в игре, то не понимаешь, что мяч у Месси или еще у кого-то. Смотришь только на ноги и подсказываешь партнерам, чтобы прикрывали зоны. Но игра сложилась так, что командный дух, тренерская мысль помогли нам обыграть «Барселону».

— Сказал ли тренер вратарей Виталий Кафанов перед игрой что-то такое, что конкретно помогло на практике?

— С Витальичем мы много разговаривали. У «Барселоны» тогда был отличный отрезок, всем кучу голов забивали. Пять «Реалу», например. И он перечислял мне все статистические данные: сколько бьют, сколько угловых, владение мячом — что нужна просто концентрация. Просил, чтобы ее хватило на весь матч. Такой нагрузки на вратаря «Рубина» в 2009 году не выпадало.

— «Барса» нанесла 24 удара, 13 в створ. Как сохранить концентрацию при такой адской нагрузке?

— Даже не знаю. Для меня это был кайф! Я мальчишкой мечтал об этом — играть в Лиге чемпионов. И благодарен «Рубину», что мы завоевали эту возможность. Я не думал о концентрации. 60 тысяч болельщиков, да, устаешь, да, потеешь. Но ничего этого в игре не замечаешь.

— А что сказали себе в момент финального свистка?

— Выдохнул сильно! Не помню точно, но ко мне подбежал реабилитолог, мы с ним обнимались. На кадрах это есть. Он был мой старший товарищ, мы вместе ходили в тренажерный зал. А потом в раздевалку пришли, и как воздух вышел. Сидим молча, никаких эмоций нет. И тут Бекиич заходит после пресс-конференции: «Ребята, вы чего сидите? Вы «Барселону» обыграли!» И как давай орать! Тогда еще раздевалки на «Камп Ноу» старые, обшарпанные были. Было весело!

— Потом отметили?

— В Испании по бокалу вина точно выпили. Но у нас через три дня была игра в Ростове, тогда мы еще в чемпионской гонке были и понимали, что предстоит тяжелый матч. Как нас встречали в Ростове — тогда пришло осмысление, что мы не только за Татарстан играли, но и за всю Россию. На предыгровой тренировке собралось болельщиков сто, все нас благодарили за игру в Барселоне. Тогда я понял, что такое любовь футбольной России.

— У кого в номере собрались отметить?

— У Сережи Семака с Шароновым. Сережа — ценитель испанского вина. И французского.

— То есть бутылочка у него была припасена?

— Да нет, уже по ходу дела купил! Не ожидал он такого результата, чтобы припасать бутылочку.

— Правда, что у Ансальди с Месси, которые родом из одного города Розарио, случился диалог? Месси спросил: «Если я в туалет пойду, ты тоже за мной побежишь»? Ансальди ответил: «Да»!

— Да, Ансальди говорил! Майку у Месси никому, кроме него, невозможно было выменять — тем более что его тогда в сборную Аргентины вызывали. Я менялся с вратарями.

— Обменялись с Вальдесом?

— Да, есть его майка. Есть и Чеха. А самая раритетная — Оливера Кана, 2004 года. Антонин Кински привез, чехи с немцами в одной группе на Евро были. Он мне привез перчатки Кана и синий свитер. Я в этих перчатках отыграл 17 матчей на ноль за «Анжи». Потом они полностью искрошились, в непотребный вид пришли. Их нельзя даже в музей положить. Я всплакнул слегка, положил в пакетик. Жена сказала, что такого мусора больше не потерпит. А свитер до сих пор у меня, я Кински очень благодарен, потому что Оливер Кан для меня — один из лучших вратарей.

— В жизни с ним никогда не пересекались?

— Вы не поверите! Мы были в Австрии на сборах, а прилетают обычно команды в Мюнхен. И мы поехали в выходной гулять по Мюнхену. И на Мариенплац я иду, а навстречу мне — Оливер Кан! Я постеснялся к нему подойти. До сих пор свои больные локти кусаю!

— Вы же с «Барсой» и дома 0:0 сыграли, хотя каталонцы были уже злые, эффекта неожиданности больше не было. Говорят, что та ничья доставила вам не меньше удовольствия.

— Конечно! С «Барселоной» сыграть 0:0 дорогого стоит. Тем более с «Барселоной» тех лет. При полном стадионе это — радость! В конце матча еще и момент у нас был, могли забить. И для вратаря сухой матч многое значит.

— Есть ли еще в мире вратарь, которому Месси так и не смог забить ни в одном из четырех матчей?

— Если честно, не слежу. Это нужно в интернете посмотреть. Я узнал об этом, когда Месси начал раздавать бутылки пива. Была какая-то акция, и он всем вратарям, которым забивал, дарил пиво. Количество бутылок равнялось количеству голов. А мне прислали банку сока. Где фотография Месси, и написано: «Ноль». Она у меня стоит до сих пор.

— Вы с «Рубином» и до четвертьфинала Лиги Европы доходили, «Атлетико» обыгрывали, с «Челси» на равных играли. Неужели в то время не было такой разницы в классе с мировыми топ-клубами? Или это удивительное свойство вашего «Рубина»?

— Когда я уже закончил играть в футбол, задумывался над этим вопросом. Может быть, у меня розовые очки, но убежден: отличные командные действия плюс дисциплина могут дать результат. Понятно, что должен быть набор игроков, которые могут воплотить твой план на игру. Те качества, которые были у Курбана Бекиевича, давали играть в тот футбол, в который мы играли, и добиваться результата. Это заслуга и игроков, и тренерского штаба.

Помню, мы с Виталиком Калешиным поехали в Таиланд отдыхать семьями, жеребьевку там смотрели. И нам попался «Атлетико», который тогда был очень силен. Видно было, когда мы приехали на первый день сборов, что команда заряжена. Что готовимся именно к «Атлетико» и легко не будет ни им ни нам. Что и показали — хорошо подготовились и прошли дальше. Эмоции были прекрасные! Мы играли еще на старом стадионе, где у них дорога на поле сквозь трибуну проходит.

Бердыев, Кафанов, конфликт

— Вопрос от подписчика: в чем уникальность Бердыева? Его достижения — профессионализм или волшебство?

— Каждая магия когда-то кончается, а профессионализм остается. Для меня Курбан Бекиевич — номер один в списке тренеров. Наверное, человеческие взаимоотношения можно было смягчить, но он такой, какой он есть. Мы поверили ему и шли за ним, а он нас направлял. Два чемпионства, Кубок, два Суперкубка. Значит, правильно направлял. Это профессионализм, способность выжать из игроков максимум, умение объяснить игроку, что тренер хочет видеть от него на футбольном поле, детали в мелочах.

— Во времена работы с Бердыевым были ли вы задействованы в общекомандных упражнениях?

— Мало. Лишь в одно межсезонье, когда переходили на 4-3-3 и Курбан Бекиевич пытался привить нам более атакующий футбол, мы привлекались в общую группу. Как раз перед 1/16 финала с голландским АЗ. Там 2:2 сыграли, а дома проиграли.

А так Бердыев нас старался даже в «квадраты» не брать. Я же очень заводной и, когда бегаю за мячиком, как шавка, могу прыгнуть ногой не только в голеностоп, но и в колено! А тем более игроки любят поиздеваться над вратарями — между ног прокинуть, пяточкой сыграть. Он от этого уберегал их, и правильно делал!

— С Бердыевым и Кафановым вы провели столько продуктивных лет, а потом были слова: «Я уходил не из «Рубина», а от Бердыева и Кафанова». Не произошло ли с тех пор с ними примирения, пересмотрели ли свои оценки той ситуации?

— Примирения пока не было. И ничего в отношении к ситуации не изменилось. У каждого своя правда, и каждый имеет право думать о той ситуации как хочет. В тот момент я уходил не из «Рубина», а от той обстановки, в которой был.

— Кафанов говорил следующее: «Много думал о той ситуации, но если вернуть ее назад, то при выборе вратарей на матчи поступил бы так же».

— Вопрос не в том, что Рыжиков — такой замечательный вратарь, что его нельзя поменять. Нормально к этому отношусь и буду относиться как тренер — буду доводить до игроков, что в нашей команде важен каждый. Трех голкиперов одновременно в ворота не поставишь, даже двух.

Дело в другом — в том, как складывалось мое пребывание в клубе. Были разные ситуации, которых я не понимал, и никто мне их не разжевывал. У нас был один разговор с Кафановым в мае, за три недели до окончания чемпионата, когда он пришел и сказал, что «Рубин» хочет продлить со мной контракт. Я сказал, что на 80 процентов продлевать контракт не хочу. Как раз уезжал на учебу, у нас была экзаменационная неделя.

А играть мне или не играть — выбор тренера. Он решает и несет за это ответственность. Но как это было все обыграно, и чего я заслуживал, столько пройдя с ними... Мог хотя бы рассчитывать на честный разговор и на понимание их планов насчет себя. Может, Кафанов так сказал, чтобы уйти от ответа?

— Сколько должно пройти времени, чтобы и вы, и Кафанов остыли и чтобы для обоих то, чего вы вместе достигли, стало важнее этого конфликта?

— Я готов идти навстречу. Мы пересекались с ним в самолете, но он, к сожалению, отворачивал лицо и не здоровался. У нас просто не было возможности встретиться хотя бы в какой-то общей компании, потому что у нас они разные. Нас связывала футбольная дружба. Как сказала супруга: «Ты, наверное, ожидал от этой дружбы больше, чем Витальич, и поэтому ты так пострадал». Может, так оно и есть. Потому что для меня Витальич был один, а у него вратарей много.

— В любом случае желаю, чтобы вы с ним скорее обнялись и вспомнили все хорошее.

— Спасибо! Здесь никто не виноват, просто дороги разошлись. Благодарен ему за те десять лет, что он со мной был. Он мне дал очень много.

— Кафанов качественно сработал в сборной России: Гильерме и Сафонов играли при нем очень хорошо. В чем его сильные стороны?

— Во-первых, Кафанов — хороший психолог. Он может поговорить. Поэтому меня и удивила та ситуация со мной, когда он не пришел на разговор сразу. Во-вторых, у него нет мелочей. У него есть наработанная программа, которая приносит вратарю стабильность и мастерство. Он все знает досконально, все прошел, все попробовал. Не обижая других тренеров вратарей — он один из сильнейших в России.

— Карпин был первым, кто прямо сказал, что у него Кафанов выбирает вратарей не только на сбор, но и в основной состав. Это значит, что и сам Кафанов не боялся этой ответственности.

— Да, честь и хвала ему! За год они посмотрели почти всех вратарей. Да, есть основные — Сафонов и Гильерме, но вызывалось по пять вратарей на сбор. Сам вызов в сборную почетен для каждого вратаря и дает ему новые стимулы для роста.

Той игры, которую «Ливерпуль» показал в финале, с другим соперником хватило бы для победы. Но Анчелотти потрясает!

— Еще одно громкое событие последних недель — победа «Реала» над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. На чьей стороне были ваши симпатии?

— Я болел за Анчелотти и хотел, чтобы он стал самым титулованным тренером в Лиге чемпионов. Прочитал его автобиографическую книгу, в которой он рассказывает, как отношения с футболистами выстраивал. Той игры, которую «Ливерпуль» продемонстрировал, с другим соперником хватило бы для победы. Но не с «Реалом». Не знаю, как они это делают, но уровень уверенности, мастерства индивидуального и командного, характера просто зашкаливает!

— «Реал» в этой Лиге, по статистике, играл хуже и «ПСЖ», и «Манчестер Сити», и «Ливерпуля». Всем уступал по ходу матчей, но всех обыграл. Какие вещи вы как молодой тренер хотели бы у Анчелотти перенять?

— Коммуникацию с игроками, наверное. И не забывайте, что он итальянец, у них всех очень хорошая тактическая выучка. У него в штабе — его сын, который тоже развивается, что-то подсказывает отцу. Думаю, у него слабых мест нет, он выигрывал в каждом чемпионате, где работал. Смотришь в интернете на его реакцию, как «Реал» забивает «Манчестер Сити», — он просто стоит жвачку жует, никаких эмоций! А вокруг него просто буря!

— Вы когда-нибудь видели вратарский перформанс лучше, чем у Тибо Куртуа в финале?

— Он провел здоровскую игру! Да и весь турнир отыграл великолепно. На данный момент это, наверное, лучший вратарь мира. Он и с «ПСЖ» пенальти потащил, и с «Челси» игру вытащил, и с «Манчестер Сити».

— В целом два последних больших турнира — Евро-2020 и Лига чемпионов-2021/22 — выиграны во многом вратарями, Доннаруммой и Куртуа. Можно ли говорить сейчас об увеличении удельного веса голкиперов для победы на крупнейших турнирах?

— Думаю, да. Со слабым вратарем не выиграешь. Этот удельный вес и так был высок, просто о нем мало говорили, а сейчас у вратарей «развязаны» ноги, они страхуют, особенно в командах с высокой обороной. Мячи летят быстрее. Но именно эти два турнира — наибольшая заслуга вратарей.

В финале Кубка болел лично за Шварца. А от Фомина сам пропустил два пенальти

— Перейдем к российским футбольным событиям. За кого болели в финале БЕТСИТИ Кубка России?

— Был не против «Спартака», но персонально на стороне Сандро Шварца. Очень понравилась его работа в «Динамо». В финале Кубка болел за него. Жаль, что проиграли. Тем более в «Динамо» работает бывший переводчик «Рубина», тренер по физподготовке. Плюс еще у нас с Тюкавиным один агент — Алексей Сафонов.

— До сих пор все обсуждают промах Даниила Фомина с пенальти на последней добавленной минуте. Наиль Умяров в своем Telegram-канале рассказал, как выводил бьющего из равновесия. Как оцениваете его действия?

— Нормально. Почему бы и нет? Это правилами не запрещено. Что-нибудь сказать без оскорблений, надавить на психику. Некоторые вратари 11-метровую отметку шипами ломают. Фомин мне два пенальти забил, когда я играл за «Крылья». Думал, что он когда-нибудь промахнется, но очень жаль, что он промахнулся именно в финале.

— А вы пытались как-нибудь сбить Фомина с толку?

— Нет, я не пытался. Мы его изучали. Что странно — у него нет никакой последовательности ударов. У многих игроков она есть. А он смотрел на вратаря, пробил два пенальти — я их даже не угадал.

— Как сами сбивали с толку бьющих пенальти? Бывало ли, что это работало?

— Затянешь время, мяч катнешь по-другому. Но в основном я полагался на изучение эпизодов, подсказки тренера вратарей. Старались это предугадать.

— Как отнеслись к тому, что сборной России не позволили играть в стыковых матчах ЧМ-2022, а клубам — в еврокубках?

— Я бывший футболист, начинающий тренер. Политикой никогда не интересовался. Но в мире сейчас спорт с ней пересекается. Конечно, это больше политическое решение. Остается только терпеть, развивать свой футбол внутри. Очень жаль, что нашим игрокам, у которых не такой длинный футбольный век, не удалось поучаствовать в этом чемпионате мира.

— Советуете ли сейчас нашим футболистам ехать играть в зарубежные чемпионаты?

— Всегда мечтал играть за границей. Хотел не убежать от реалий российского футбола, а окунуться в иностранный футбол, посмотреть, как там все сделано изнутри. Как проходит восстановление после игр, как работают физиотерапевты, как поставлена работа в тренажерном зале. У нас в чемпионском «Рубине» Сергей Ребров, Сергей Семак, Саво Милошевич поиграли в Европе. Они рассказывали, что там для футболистов рай. Если ты играешь, если все правильно делаешь. Вот только из-за этого я хотел попробовать. А футболистам, конечно же, рекомендую ехать! Не нужно останавливать себя уровнем РПЛ. Есть много интересных чемпионатов. Тот же голландский: посмотришь, как «Аякс» играет, — просто загляденье! Очень интересно будет последить за Тен Хагом в «МЮ».

— Какой вектор развития должен быть у нашего футбола, если легионеры покинут страну? Возможно ли развитие в этих условиях?

— Конечно, легионеры украшали наш чемпионат, тем более такие, как Малком, Халк, Витсель, Вагнер Лав. Хватало хороших иностранцев. Но такая жизненная ситуация... Если все они уйдут, то будут наши мальчишки играть. Понятно, что уровень сопротивления будет не европейский. Но все карты окажутся в руках наших игроков, пусть работают и заявляют о себе. Хотя не забывайте, что и бразильцы, и африканцы лояльно к нам относятся и могут приехать. Рынок большой, и можно его изучать. Помню, у нас в 2002 году в Раменском было 17 легионеров — и из Европы, и из Латинской Америки, и из Африки.

Как я не перешел в «Спартак» за 10 миллионов евро

— В свое время «Спартак» и лично Валерий Карпин были готовы купить вас у «Рубина» за 10 миллионов евро. Нет ли сожалений сейчас, что та сделка не состоялась?

— Сожалений нет, но маленькая заноза в сердце осталась. С высоты прожитых лет понимаешь, что это был единственный шанс. Но, с другой стороны, от добра добра не ищут. В «Рубине» меня любили, ценили в то время, «Рубин» был на высоте. Но попробовать себя в «Спартаке» было бы интересно.

— Слышал, что тому переходу воспрепятствовал лично глава Татарстана Минтимер Шаймиев, сказавший, что в любом случае повторит условия «Спартака». Это правда?

— Да, так и было. Меня вызвал Бердыев, я к тому времени переговорил с Валерием Карпиным, тренер вратарей Валерий Клейменов тоже звонил. Если честно, у моего отца даже есть моя спартаковская майка с 77-м номером. Уже хотел объявить о переходе, но Бердыев спросил: «Сергей, что ты хочешь?» Я сказал: «Мне предлагают контракт на три года и повышают зарплату в пять раз. Если условия повторите, то останусь». Он говорит: «Дай мне два дня». Через два дня объявляет, что мои условия удовлетворены. Я позвонил своему агенту, и он передал информацию Карпину. Они пожелали мне удачи и потом уже подписали Андрея Диканя.

— На отношения с Карпиным это не повлияло?

— Нет, потом Клейменов в «Рубине» работал, все нормально было. С Валерием Георгиевичем два раза по телефону общались, лично с ним не знаком, но хотелось бы. И выдающийся игрок был, и хороший тренер. А о Клейменове только положительные впечатления. Мы за два с половиной года даже ни разу не вспоминали ту историю.

То, что Слуцкого сейчас оставили в «Рубине», — правильно

— Вылет «Рубина» в этом году — самая большая сенсация минувшего чемпионата. Мы видели все эти таблицы от Рустема Сайманова — почему на «Рубин» отъезд легионеров повлиял больше, чем на других. Как считаете, чья вина в этом вылете?

— Думаю, что ответственность лежит на всех. Начиная от болельщиков, которые не ходили на стадион (в том числе и меня), и заканчивая первыми лицами республики. Все виноваты в том, что допустили такой крах казанского футбола. Смотрел интервью Слуцкого, его тоже можно понять. Но когда тренер говорит на всю страну, что у него не команда, а сборище игроков, не верит в них, то это влияет на результат. Если бы про меня так говорили, я бы тоже встал к этому тренеру боком. Когда он говорит это в раздевалке лично тебе — это одно, но на всю страну выражать свои негативные эмоции — это дает свой отпечаток. Желаю «Рубину» как можно быстрее собрать боеспособный коллектив, который решит задачу возвращения в РПЛ, потому что премьер-лига без «Рубина» уже не та.

— Для меня принципиальная разница ситуаций Слуцкого, Карпина и Сторожука после отъезда легионеров — в мотивации. Сторожуку надо было доказывать состоятельность в РПЛ, Карпин вернулся в клуб «на свежака», а у Слуцкого отобрали все, что он наигрывал. Это не оправдание, а попытка разобраться.

— Может быть. Это тоже не исключается. Но когда ты не выигрываешь кучу матчей, мотивация одна: победить. Леонид Викторович заявление об уходе не писал, значит, чувствовал, что в его силах исправить ситуацию. Не знаю других команд, где после стольких поражений тренер оставался бы на своем посту. Это очень большой кредит доверия. Значит, Сайманов знает что-то, чего не знает обыватель. Об этом остается только догадываться или узнавать у них при личной встрече. Но не думаю, что у Леонида Викторовича мотивации не было. Хотя это лучше у него спросить. Но все показывает турнирная таблица.

— На ваш взгляд, нужно ли было увольнять Слуцкого по ходу этой неудачной серии?

— Не знаю. То, что оставили сейчас, думаю, правильно. Это удар по его имиджу, и он будет гореть желанием вернуться с «Рубином» обратно. Что касается увольнения весной — повторюсь, других таких примеров не знаю. Встряхнуть команду смена тренера могла бы.

— Весь сезон Слуцкий говорил о плохом судействе «Рубина». То же самое делала Зарема Салихова в «Спартаке». Как ко всем этим разговорам относитесь? Насколько объективны были эти претензии?

— Не настолько пристально слежу за РПЛ, чтобы об этом рассуждать. Читал их высказывания на различных сайтах, но сами спорные моменты не видел. Для меня как тренера кредо — судейство не обсуждается. Судьи — такие же люди, как и мы, и тоже имеют право на ошибку. Это нужно принять, и чем раньше ты это примешь, тем легче будет. Меня сейчас тоже на зимнем первенстве на десять игр дисквалифицировали.

— За что?

— Удалили по делу, не имел права так говорить. Для меня главное, чтобы судья трактовал схожие моменты одинаково. Ну, вспылил чуть-чуть. Когда говоришь игрокам, чтобы с судьей не разговаривали, мяч не откидывали, то должен сам вести себя подобающе. Если ты ведешь себя как быдло во дворе, то и игроки начинают вести себя соответствующе. Думаю, что корень зла в вылете «Рубина» точно не в судействе.

Селфи Лисаковича для меня дикость

— Что бы вы как тренер сделали с Лисаковичем за это селфи с «Уфой»? Олег Романцев сказал, что если бы ему кто-то сказал, что такое бывает, он счел бы его пациентом психбольницы.

— Для меня, проработавшего семь лет с Бердыевым, это была дикость. Если бы Лисакович забил победный гол на 94-й минуте, то хоть 25 телефонов возьми и фотографируйся! Но на 40-й минуте забил, 1:0 — зачем злить соперника?! Зачем тратить эмоции на это селфи, когда играть еще 60 минут? Плохо к этому отношусь. Тем более что он не Тотти, который забивал решающие голы и фотографировался.

— А что бы вы с ним сделали после незабитого пенальти?

— Это футбол. И великие люди промахивались.

— Можно ли говорить, что судьба с ним расквиталась за это селфи?

— Сто процентов!

— Даже не учитывая селфи, мне казалось, что он не забьет, потому что к этому шло весь сезон.

— Я в тот момент не думал об этом, у нас была игра. У меня вообще был план привезти всю команду «Сокол» на футбол и поболеть, а нам матч поставили на 19.30. Моя команда была на разминке, я — в раздевалке. А в соседней раздевалке — молодежь, которая перед нами играла. И они смотрели по телевизору и кричали. Я слушал — это столько нервов, конечно! Не представляю, что было со Слуцким, с Лисаковичем, с «Уфой», которая выпустила все эмоции. Но это футбол!

— Как сыграл «Сокол» в тот вечер?

— Мы выиграли 6:0.

— То есть крики из соседней раздевалки на вас не повлияли?

— У меня в соседнем доме живет тренер-аналитик, говорю ему: «Дмитрий, не поверишь! После вылета «Рубина» даже не могу обсуждать игру своего «Сокола», потому что не запомнил ни одного игрового момента. Скинь мне, пожалуйста, игру, посмотрю». Я просто в шоке был. По свежим следам ничего не мог вспомнить. Поблагодарил игроков, какие-то слова общие нашел, но ни один игровой эпизод не отложился.

— Эмоционально были убиты, как будто сами за «Рубин» играли?

— Три дня был в прострации. Просто не понимал, как это могло произойти.

— Меня удивляет, почему в самой Казани так плохо ходили на футбол даже в лучшие годы. Команда была сильнее, чем ее поддержка. Нет настоящей популярности футбола, он несравним с тем же хоккеем.

— Согласен. У меня на этот вопрос, сколько лет играл в «Рубине», нет ответа. Нужна работа с болельщиками, с фанатским движением. Ну и, конечно, результат команды должен привлекать народ. Думаю, что у «Рубина» есть отдел, который занимается этой проблемой, но пока они ее не решили. Очень печально видеть по 4-5 тысяч зрителей на матче.

— Тем более что в последние годы клубом делалось достаточно много. И все эти веселые видео для привлечения болельщиков... Как к ним относитесь?

— Посмеяться можно. И «Рубин» хотел выйти в медиапространство таким способом, и Леонид Викторович был не против, и хорошо получалось. Но я скептически к этому отношусь. Может быть, как болельщику мне бы это нравилось, но как начинающему тренеру и бывшему футболисту для меня это чуть-чуть не то.

— А почему?

— Не знаю! С одной стороны, они все видео выкладывали к какому-то празднику, но их нужно подкреплять делами на поле. Я не против открытости команды, но это должно быть в рамках футбольной этики, и должны быть равные условия для всех. С другой стороны, никто не был так медийно открыт, как «Рубин».

— Причем на результатах это никак не отражалось. Во времена видеороликов вначале было четвертое место, а потом вылет.

— Да, думаю, что точно не в роликах дело.

— От Хвичи в «Наполи» многого ждете?

— Да! Если честно, за всеми уехавшими футболистами стараюсь следить. Головин, Миранчук, Шомуродов, даже Смолов, когда ненадолго уезжал.

— А поражает вас Кристиан Нобоа в «Сочи»? В 36 лет такой футбол показывает.

— Не поражает. Знаю его уровень. То, что другие делают ногами, он делает головой и пасом. Может, грубо будет сказано, но это «сын Бердыева», он его, молодого, пригласил 15 лет назад, взрастил. Нобоа — суперигрок!

Последней каплей в моем решении уйти из «Тамбова» стала поездка на игру на пазике. Сумки были в салоне, некоторые ехали стоя — сидений не хватило

— У нас очень много клубов с финансовыми проблемами. Вы сами с таким столкнулись, завершая карьеру в тонущем «Тамбове». Что самое дикое из того времени осталось в памяти?

— Последней каплей было то, что мы выезжали на заключительный матч с «Динамо» на маленьком пазике. Ехали на нем от отеля до железнодорожного вокзала, места всем не хватило, некоторые стоя ехали, сумки в салоне были. Я понял, что если команда не может снять нормальный автобус, то это уже звоночек. Когда мы проиграли 0:2, я улетел домой в Казань (у нас был выходной) и понял в самолете, что на этом моя песня в «Тамбове» спета.

— Это при том, что вы крутились там как белка в колесе, зимой остались в команде.

— У нас ни одного человека, кроме меня, не осталось из первоначального состава. Мы без сборов играли. Около десяти человек приехало на первый весенний матч, которых не заявили.

— Не было мысли где-то продолжить карьеру?

— Это был март. Два месяца поддерживать физическую форму сам я мог бы, но вратарь без подготовки в команде — это плохо. Плюс мне уже 41 год был, идти в команду того же уровня, как «Тамбов», не было смысла. Всех денег мира не заработаешь, а то, что нажито непосильным трудом, можно потерять — репутацию, статистику, память о себе. Решил, что хватит.

— Согласны с тем, что вратари — странные люди, непохожие на остальных?

— Думаю, да. Пусть кто-то считает иначе, но у каждого вратаря есть много моментов, которые это подтверждают.

— Вы такой же?

— Наверное. Вратарь в любом виде спорта — это отдельная каста. Даже не представляю, что такое быть вратарем в хоккее, когда шайба со скоростью 120 км/ч в тебя по 30 раз за матч летит. Это дорогого стоит. Надо вратарей любить, лелеять и жалеть.

— Ваша большая вратарская карьера началась в 28 лет. И похожих случаев было немало: Александр Уваров, Артем Ребров. Сейчас понимаете, за счет чего произошел перелом к лучшему в таком совсем не юном возрасте? И какой совет дадите молодым вратарям, у которых что-то не складывается и они хотят все бросить?

— Не все такие ранние таланты, как Акинфеев или Шунин. Мой вратарский век был таким. Шел тяжелой тропой к своему первому сезону в основе команды премьер-лиги. Но дошел, не потерял веру в себя. Еще раз огромное спасибо всем моим тренерам, которые помогли этого добиться. Отдельное спасибо, конечно, Виталию Витальевичу Кафанову, который поверил в меня и убедил Бердыева. И я воспользовался шансом. Засучив рукава, работал как проклятый! А молодым вратарям совет: никогда в жизни не терять уверенность в себе и веру в себя. Если вы не верите в себя, то и в вас никто не поверит. Видите цель — идите к ней. Трудитесь, трудитесь и еще раз трудитесь. И все будет хорошо.