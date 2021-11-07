«Разговоры об отставке? Я не привык доверять слухам». Витория не собирается уходить из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил, в каком состоянии команда подошла к матчу 14-гоу тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1) после игры Лиги Европы с «Лестером» (1:1).

— Насколько тяжело подготовить команду к дерби после такого тяжелого матча в Лестере?

— Достаточно тяжело подготовиться к играм с такой интенсивностью. Мы показали в Лестере хороший ответ. Несмотря на эту командную усталость, мне показалось, все решения были правильными. Разговоры об отставке? Я не привык доверять слухам. Жизнь тренеров похоже на выключатель — сегодня выключили, завтра включили.

— Почему приняли решение заменить Кофрие?

— У Кофрие была травма ноги, а Рассказов не до конца восстановился, были риски. Из-за этого нужно было его поменять. Во время матча Кофрие стал показывать, что ему не очень хорошо. Добавлю, что все наши замены нужны, чтобы создать определенный баланс. И Ломовицкий, и Бакаев нужны были для того, чтобы сбалансировать игру.

По итогам 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение).