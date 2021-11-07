Умяров: «Посвятил гол себе, потому что долго этого ждал»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1). Хавбек отличился во втором тайме, когда красно-белые играли в меньшинстве.

— Это был первый твой гол за «Спартак»?

— Да. Посвятил себе, потому что долго этого ждал. Рад, что получилось сейчас.

— Что в перерыве говорил Руй Витория?

— Честно, не успел побыть в раздевалке, ибо разминался. Что произошло? «Локо» немного расслабился, а нам нужно было отыгрываться.

— Не казалось возможным, что «Спартак» перевернет игру...

— Почему? В футболе все возможно, — сказал Умяров в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.