Умяров: «Посвятил гол себе, потому что долго этого ждал»
22:06
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1). Хавбек отличился во втором тайме, когда красно-белые играли в меньшинстве.
— Это был первый твой гол за «Спартак»?
— Да. Посвятил себе, потому что долго этого ждал. Рад, что получилось сейчас.
— Что в перерыве говорил Руй Витория?
— Честно, не успел побыть в раздевалке, ибо разминался. Что произошло? «Локо» немного расслабился, а нам нужно было отыгрываться.
— Не казалось возможным, что «Спартак» перевернет игру...
— Почему? В футболе все возможно, — сказал Умяров в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.
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