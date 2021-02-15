«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в товарищеском матче. С поля были удалены три игрока

«Рубин» и «Урал» провели товарищеский матч. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В этой игре были показаны сразу три красные карточки. С поля были удалены Денис Макаров («Рубин»), Рамазан Гаджимурадов («Урал») и Денис Кулаков («Урал»).

По договоренности между командами, тренерский штаб мог выпустить на поле другого футболиста вместо удаленного игрока.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Урал» — 0:0

«Рубин»: Дюпин, Янович, Зотов, Старфельт (Бегич, 46), Шатов (Костюков, 46), Йевтич (Суриков, 86), Макаров (Косарев, 63), Самошников (Зуев, 61), Кварацхелия (Мусаев, 46), Абильдгор, Деспотович (Игнатьев, 61).

«Урал»: Помазун, Страндберг (Максименко, 65), Герасимов, Кулаков (Магомадов, 87), Егорычев, Йовичич (Подберезкин, 25), Калинин, Эль-Кабир (Гаджимурадов, 46. Кузьмичев, 63), Мишкич, Ибрахимай, Погребняк (Панюков, 70).

Удаления: Макаров, 63. Гаджимурадов, 63. Кулаков, 87.

15 февраля.