Онопко считает, что Рондон поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о трансферах полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона.

«Я не слышал о том, кто такой Бохинен. Видел, как это освещалось в социальных сетях, — сказал Онопко «СЭ». - За три года он забил девять голов в норвежском чемпионате. Важно, как он адаптируется. Уехали Бистрович и Бийол, надо было кого-то приобретать.

Рондон, на мой взгляд, более адаптирован к России. Во всех чемпионатах, где он играл, у него была неплохая статистика. Он забивал везде. До сих пор привлекается к играм за сборную Венесуэлы. Футболист качественный. Если смотреть только на статистику, то этот игрок поможет ЦСКА бороться за чемпионство".

Также Онопко считает, что зенитовское прошлое Рондона не должно мешать адаптации футболиста.

«Если будет негативное отношение со стороны фанатов — Рондона это напрягать не должно. Это футбол. Человека пригласили, он согласился. Уже Саломон написал, что для него надеть майку ЦСКА — большая честь и новый вызов. Он знает чемпионат, и я думаю, что он не будет на это реагировать. На мой взгляд, болельщики наоборот должны поддержать футболиста. Он уже надел майку ЦСКА. Дальше нужно только помогать ему адаптироваться, чтобы он быстрее начал приносить пользу команде», — добавил Онопко.

Сегодня, 15 февраля, ЦСКА объявил о переходе норвежского полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего сборной Венесуэлы Саломона Рондона.

(Владимир Пушкарев)