Гончаренко оценил функциональное состояние Бохинена и Рондона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил, в каком функциональном состоянии находятся новички команды Эмиль Бохинен и Саломон Рондон.

— Оба новичка уже на сборах. Насколько они готовы помогать с первых же матчей? Что можно сказать про их физическое состояние?

— Бохинен тренировался и достаточно неплохо готов. Рондон после отъезда из Китая тренировался самостоятельно. Ему надо поймать игровой ритм. Будем отталкиваться день ото дня. Надеемся, что подготовим его если не к кубковому матчу, то хотя бы к игре с «Локомотивом», — сказал Гончаренко в интервью каналу ЦСКА на YouTube.

21-летний полузащитник Бохинен и 31-летний форвард Рондон стали игроками ЦСКА в понедельник.

Норвежец подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25, а бывший форвард «Рубина» и «Зенита» будет выступать в России до конца нынешнего сезона.