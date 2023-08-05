«Рубин» — «Спартак»: Промес довел счет до разгромного

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил на 73-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Рубином» — 4:1.

Мартинс совершил проход по центру, затем из штрафной сделал пас на Промеса, который отправил мяч в дальний угол ворот.