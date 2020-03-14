«Рубин» снова играл в меньшинстве. У Слуцкого есть вопросы по судейству

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после гостевого матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» (1:0) назвал тяжелой игру, в которой его команда одержала первую победу в весенней части после ничьей с «Тамбовом» (0:0) и поражения от «Крыльев Советов» (0:1). При этом он обратил внимание на то, что после удаления судьей Сергеем Лапочкиным полузащитника Дениса Макарова за две желтые карточки его команда снова осталась вдесятером.

— Сложно комментировать такие матчи: когда каждое очко на вес золота и для нас по существу началась борьба за выживание, на первый план выходят эмоции, морально-волевые факторы, какой-то эпизод, — сказал Слуцкий на пресс-конференции. — Сегодня ключевых эпизода было два — мы забили хороший гол в первом тайме и удаление Макарова. Вот они повлияли на ход игры и конечный результат. Очень рад, что нам удалось отстоять победу и достаточно качественно отобороняться. Я конечно, понимаю, что титул лучшей команды по игре вдесятером, наверное, почетный. Но если мы так будем играть все матчи, оставаясь тайм или даже больше вдесятером, то достаточно сложно будет пройти весь чемпионат.

— В чем причина такой недисциплинированной игры «Рубина» в начале второго тайма, когда ваши футболисты получают много желтых карточек?

— Я думаю, что вопрос не в недисциплинированности. Да, какие-то карточки по делу, какие-то — нет. Я считаю, что обе карточки на Макарове — как минимум, спорные. Как минимум. Когда мы играли с «Тамбовом» и Еськов не показал вторую желтую карточку Ойеволе после явного подката, когда человек опаздывал. И в прошлой игре первая желтая карточка Кварацхелии вызывает большие вопросы, сегодня — обе Макарову. И первая, и вторая, на мой взгляд, не то, что нужно. Учитывая, что команда молодая, понятно, что где-то в пылу борьбы есть какие-то эпизоды. Но он не играл грубо. В эпизоде с ударом локтем, он был первым на мяче — выпрыгнул, под него подлез игрок. Но он не бил со спины, не делал движения локтем. И второй эпизод — в порыве борьбы. Потерял, тут же вступил в отбор. По мне — это не желтые карточки. И у меня это вызывает большие вопросы. (Артем Агапов)