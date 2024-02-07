«Рубин» и защитник Сорокин расторгли контракт по соглашению сторон
«Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Егором Сорокиным по соглашению сторон.
«Благодарим Егора за вклад в успехи клуба и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
28-летний футболист вернулся в «Рубин» в сентябре 2023 года и принял участие в матчах FONBET Кубка России. Впервые Сорокин перешел в «Рубин» в январе 2014 года. Всего на счету защитника за команду 68 матчей и 7 голов.
Источник: https://t.me/fcrk1958/17597
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|
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|18
|4
|5
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|18-23
|17
|
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|Оренбург
|18
|3
|6
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|19-28
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15
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|18
|3
|4
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|12-24
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|
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|11
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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