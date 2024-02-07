«Рубин» и защитник Сорокин расторгли контракт по соглашению сторон

«Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Егором Сорокиным по соглашению сторон.

«Благодарим Егора за вклад в успехи клуба и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

28-летний футболист вернулся в «Рубин» в сентябре 2023 года и принял участие в матчах FONBET Кубка России. Впервые Сорокин перешел в «Рубин» в январе 2014 года. Всего на счету защитника за команду 68 матчей и 7 голов.