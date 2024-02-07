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Канчельскис: «Уверен, Файзуллаев будет благодарен всю жизнь, если из ЦСКА уйдет «Баварию»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Баварии» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Если будут официальные предложения, тогда об этом можно говорить. А так у нас кто-то пустит утку и обсуждают. Конечно, если поступит официальное предложение, парня надо отпустить. Дать ему возможность поиграть. Но это, конечно, решение руководства. Может, сделают какие-то благотворительные матчи между ЦСКА и «Баварией». Если провести два матча, то можно собрать деньги. Возможно, и при переподписании удастся заработать. Самое главное, футболист будет благодарен всю жизнь, если он из ЦСКА уйдет в ту же «Баварию». Я в этом уверен», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету 20-летнего игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-faizullaev-budet-blagodaren-vsyu-zhizn-esli-iz-cska-uidyot-bavariyu-331800/
Андрей Канчельскис
ФК Бавария
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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И К Ж
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Виктор Александров

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