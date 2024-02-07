Канчельскис: «Уверен, Файзуллаев будет благодарен всю жизнь, если из ЦСКА уйдет «Баварию»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Баварии» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Если будут официальные предложения, тогда об этом можно говорить. А так у нас кто-то пустит утку и обсуждают. Конечно, если поступит официальное предложение, парня надо отпустить. Дать ему возможность поиграть. Но это, конечно, решение руководства. Может, сделают какие-то благотворительные матчи между ЦСКА и «Баварией». Если провести два матча, то можно собрать деньги. Возможно, и при переподписании удастся заработать. Самое главное, футболист будет благодарен всю жизнь, если он из ЦСКА уйдет в ту же «Баварию». Я в этом уверен», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету 20-летнего игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.