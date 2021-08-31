РПЛ создала рабочую группу по вопросу лимита на легионеров
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига приняла решение создать рабочую группу по вопросу лимита на легионеров.
«Все поддержали смягчение лимита. Но разный подход у разных клубов, поэтому создана рабочая группа. Поддержано предложения РФС о смягчении лимита на иностранных игроков. Предложено РФС установить срок по изменению лимита на легионеров», — приводит слова Прядкина ТАСС.
Общее собрание лиги прошло 31 августа. На нем клубы обсуждали вопрос лимита не легионеров и реформы российского футбола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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