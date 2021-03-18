«Ротор» будет готовиться к матчу с «Локомотивом» в Кратово
12:28
«Ротор» будет готовиться к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» в подмосковном Кратово, сообщает Twitter клуба.
«В чемпионате наступает пауза на игры национальных сборных, и сине-голубые вновь соберутся вместе в понедельник на базе «Сатурн» (Кратово)», — говорится в сообщении.
Матч «Локомотив» — «Ротор» пройдет 3 апреля и начнется в 14:00 мск. Волгоградцы с 18 очками занимают 13-е место в турнирной таблице, москвичи с 37 очками — на четвертой строчке.
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