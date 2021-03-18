Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (3:2).

«Всех с очень важной победой. Жаль, что так вышло с пенальти», — написал Сутормин в Instagram.

Форвард петербуржцев Артем Дзюба в матче с ЦСКА не смог реализовать пенальти, но забил гол с игры и сделал результативную передачу.

После 23 игр «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. ЦСКА идет третьим, на его счету 40 очков. Между ними расположился «Спартак» (41 очко), который проведет игру 23-го тура с «Уралом» 18 марта.