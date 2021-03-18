Сутормин — о матче с ЦСКА: «Жаль, что так вышло с пенальти»
12:22
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (3:2).
«Всех с очень важной победой. Жаль, что так вышло с пенальти», — написал Сутормин в Instagram.
Форвард петербуржцев Артем Дзюба в матче с ЦСКА не смог реализовать пенальти, но забил гол с игры и сделал результативную передачу.
После 23 игр «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. ЦСКА идет третьим, на его счету 40 очков. Между ними расположился «Спартак» (41 очко), который проведет игру 23-го тура с «Уралом» 18 марта.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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