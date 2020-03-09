На 11-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и поступил правильно.

В том моменте могло показаться, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков в своей штрафной площади сыграл в мяч левой рукой. Однако видеоповтор подтверждает правоту судьи: хавбек использовал плечо. То, что нет оснований для пенальти, подтвердил и видеоарбитр Станислав Васильев, быстро изучив видеоповтор. (Александр Бобров)