РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — ЦСКА: Обляков сыграл рукой в своей штрафной?

14:46
«Ростов» — ЦСКА: эпизод матча. «Ростов» — ЦСКА: эпизод матча.
«Ростов» — ЦСКА: эпизод матча.
Теги:

На 11-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и поступил правильно.

В том моменте могло показаться, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков в своей штрафной площади сыграл в мяч левой рукой. Однако видеоповтор подтверждает правоту судьи: хавбек использовал плечо. То, что нет оснований для пенальти, подтвердил и видеоарбитр Станислав Васильев, быстро изучив видеоповтор. (Александр Бобров)

Ростов — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир