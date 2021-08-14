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Судейство

«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении, почему Левников не удалил ростовчанина?

22:19
«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении. «Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении. «Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении. «Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении.
«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении.
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На 90+2-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА арбитр Кирилл Левников решил, что фол Дениса Терентьева заслуживает желтой карточки и вынес ему предупреждение. Свое мнение судья не изменил после вмешательства видеоассистента Анатолия Жабченко и просмотра видеозаписи.

«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении.
«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении.
«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении.
«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении.

В том моменте защитник «Ростова» нанес Константину Марадишвили акцентированный удар локтем в лицо. Удали Левников Терентьева — никаких вопросов не возникло бы, такой вердикт был бы понятен. Но он оставил в силе желтую карточку — затрудняюсь объяснить, почему он так поступил.

«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении.
«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении.

Ростов — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр


  • Инженер по охране труда

    Судей надо готовить качественно, чтобы они четко и методически грамотно трактовали те или иные игровые эпизоды. А они у нас правила игры в футбол толком не знают. О чем тут говорить. Дно!

    14.08.2021

  • TotalSR

    Левников ни о чем. Много спорных моментов в его решениях

    14.08.2021

  • Олег Скринов

    МОЛОДЦЫ ребята! Спорт-Экспресс бомба, а уж 30 лет назад вообще атомная! Обожал тогда читать С-Э, у меня до сих пор в чулане, на антресоли лежат старые номера или уже не лежат, не помню точно, старость не радость! МОЛОДЦЫ 30 лет приличный срок существования, хоть теперь планка и упала, все равно почти каждый день ВАС читаю, узнаю новости спорта только от ВАС. САМ нитуП, его тайная жена, его явные клевреты уже успели поздравить ВАС, и вы МОЛОДЦЫ что закрыли коменты, иначе такие откровения написали бы, что завтра никакого С-Э в природе не существовалоD) ПОЗДРАВЛЮ и я ВАС с 30-0 ти летием, оригинальным не буду, пишите больше, пишите интереснее, пишите о скандалах, интригах, раследованиях, больше голого тела, жареного факта, больше открытых писем спартачей! ВСЁ РАВНО больше писать не о чем, отечСПорт прямым ходом летит в могилу на братском кладбище, совершенно уверен через 30 лет С-Э будет, а росСПорт НЕТ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ С 30-ти летним ЮБИЛЕЕМ! ВИВАТ ПЕЧАТНОМУ СЛОВУ!

    14.08.2021

  • Инженер по охране труда

    Несогласен по эпизоду с Бохиненом! Посмотрите ещё разок повтор. Четко видно: сначала Бохинен сыграл в мяч, а потом игрок Ростова делает "накладку" сверху на ногу Бохинена. Железная желтая карточка игроку Ростова без вопросов! Нет тут никакого спорного момента! А даже если были у него сомнения, то тогда нечего было давать желтую Бохинену! Не уверен - не давай желтую! В общем Левников - судья плохо методически подготовленый, о предвзятости сказать не могу - тут должны быть доказательства! А некомпетентность его налицо!

    14.08.2021

  • wodan

    У нас судей нет! Европа подтверждает...

    14.08.2021

  • хонявый73

    Желтые же только четвертые отменяют, не? А так согласен, видно же на повторе, что ростовчанин бьет армейца, а не наоборот.

    14.08.2021

  • John Doe

    Такое можно расценить как спорный момент, или сложный для судьи. Это понять можно. В эпизоде с откровенным умышленным ударом локтем в лицо в ситуации без мяча - нет.

    14.08.2021

  • Инженер по охране труда

    Да и Бохинену желтую дал ни за что! Бохинен сыграл в мяч, а после этого игрок Ростова въехал ему в голеностоп! Слепой этот Левников что ли или умышленно так делает?

    14.08.2021

  • Мешков

    Да хоть пеналь не поставил нам, и то спасибо

    14.08.2021

  • Инженер по охране труда

    Сегодня хоть и выиграли, все равно есть вопросы по судейству Левникова младшего. Терентьев акцентированно бьет в лицо Марадишвили - лишь желтая, даже ВАР его не убедил дать красную! Бохинен играет в мяч, а игрок Ростова делает через многовение ему "накладку" сверху - желтая почему-то Бохинену, а не игроку Ростова! Ну прям чудеса да и только! У ЦСКА есть все основания подать в ЭСК аппеляцию на отмену предупреждения, вынесенного Бохинену.

    14.08.2021

  • ALECSKA

    после просмотра с подачи ВАР судьи соглашаються и выносят вердикт в пользу ВАР.... чем этот сын судьи руководствовался?? Кашшаи нам расскажет.... С Победой, братья конявые!!!!

    14.08.2021

  • John Doe

    Самое необъяснимое, что попыткой вытащить сельпо (ну типа занесли) тоже не объяснить. Это уже не имело смысла к тому моменту. Плюс после разбора судейства Левников на 100% получит за это нижайшую оценку. Вот и думай, а что это было с его стороны? Если это не красная очевидная на 146 чуровских процентов, то что?

    14.08.2021

  • KlimA

    Скотиняка этот Левников..

    14.08.2021

  • Алекс Вольнов

    Папа был настоящим судьей, а этот если ласково,чтобы не обижать жителей прекрасного города очень странный.Перед этим Чалов после удара локтем в область поясницы лежит у него под ногами, а он даже штрафного не даёт. Будет так судить,скоро закончит с РПЛ и поддержка папы не поможет

    14.08.2021

  • Dzaga

    Не хочется соглашаться с Бобровым, но НЕудаление действительно необъяснимое

    14.08.2021