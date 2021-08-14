«Ростов» — ЦСКА: арбитр и ВАР разошлись во мнении, почему Левников не удалил ростовчанина?
На 90+2-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА арбитр Кирилл Левников решил, что фол Дениса Терентьева заслуживает желтой карточки и вынес ему предупреждение. Свое мнение судья не изменил после вмешательства видеоассистента Анатолия Жабченко и просмотра видеозаписи.
В том моменте защитник «Ростова» нанес Константину Марадишвили акцентированный удар локтем в лицо. Удали Левников Терентьева — никаких вопросов не возникло бы, такой вердикт был бы понятен. Но он оставил в силе желтую карточку — затрудняюсь объяснить, почему он так поступил.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Инженер по охране труда
Судей надо готовить качественно, чтобы они четко и методически грамотно трактовали те или иные игровые эпизоды. А они у нас правила игры в футбол толком не знают. О чем тут говорить. Дно!
14.08.2021
TotalSR
Левников ни о чем. Много спорных моментов в его решениях
14.08.2021
Олег Скринов
МОЛОДЦЫ ребята! Спорт-Экспресс бомба, а уж 30 лет назад вообще атомная! Обожал тогда читать С-Э, у меня до сих пор в чулане, на антресоли лежат старые номера или уже не лежат, не помню точно, старость не радость! МОЛОДЦЫ 30 лет приличный срок существования, хоть теперь планка и упала, все равно почти каждый день ВАС читаю, узнаю новости спорта только от ВАС. САМ нитуП, его тайная жена, его явные клевреты уже успели поздравить ВАС, и вы МОЛОДЦЫ что закрыли коменты, иначе такие откровения написали бы, что завтра никакого С-Э в природе не существовалоD) ПОЗДРАВЛЮ и я ВАС с 30-0 ти летием, оригинальным не буду, пишите больше, пишите интереснее, пишите о скандалах, интригах, раследованиях, больше голого тела, жареного факта, больше открытых писем спартачей! ВСЁ РАВНО больше писать не о чем, отечСПорт прямым ходом летит в могилу на братском кладбище, совершенно уверен через 30 лет С-Э будет, а росСПорт НЕТ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ С 30-ти летним ЮБИЛЕЕМ! ВИВАТ ПЕЧАТНОМУ СЛОВУ!
14.08.2021
Инженер по охране труда
Несогласен по эпизоду с Бохиненом! Посмотрите ещё разок повтор. Четко видно: сначала Бохинен сыграл в мяч, а потом игрок Ростова делает "накладку" сверху на ногу Бохинена. Железная желтая карточка игроку Ростова без вопросов! Нет тут никакого спорного момента! А даже если были у него сомнения, то тогда нечего было давать желтую Бохинену! Не уверен - не давай желтую! В общем Левников - судья плохо методически подготовленый, о предвзятости сказать не могу - тут должны быть доказательства! А некомпетентность его налицо!
14.08.2021
wodan
У нас судей нет! Европа подтверждает...
14.08.2021
хонявый73
Желтые же только четвертые отменяют, не? А так согласен, видно же на повторе, что ростовчанин бьет армейца, а не наоборот.
14.08.2021
John Doe
Такое можно расценить как спорный момент, или сложный для судьи. Это понять можно. В эпизоде с откровенным умышленным ударом локтем в лицо в ситуации без мяча - нет.
14.08.2021
Инженер по охране труда
Да и Бохинену желтую дал ни за что! Бохинен сыграл в мяч, а после этого игрок Ростова въехал ему в голеностоп! Слепой этот Левников что ли или умышленно так делает?
14.08.2021
Мешков
Да хоть пеналь не поставил нам, и то спасибо
14.08.2021
Инженер по охране труда
Сегодня хоть и выиграли, все равно есть вопросы по судейству Левникова младшего. Терентьев акцентированно бьет в лицо Марадишвили - лишь желтая, даже ВАР его не убедил дать красную! Бохинен играет в мяч, а игрок Ростова делает через многовение ему "накладку" сверху - желтая почему-то Бохинену, а не игроку Ростова! Ну прям чудеса да и только! У ЦСКА есть все основания подать в ЭСК аппеляцию на отмену предупреждения, вынесенного Бохинену.
14.08.2021
ALECSKA
после просмотра с подачи ВАР судьи соглашаються и выносят вердикт в пользу ВАР.... чем этот сын судьи руководствовался?? Кашшаи нам расскажет.... С Победой, братья конявые!!!!
14.08.2021
John Doe
Самое необъяснимое, что попыткой вытащить сельпо (ну типа занесли) тоже не объяснить. Это уже не имело смысла к тому моменту. Плюс после разбора судейства Левников на 100% получит за это нижайшую оценку. Вот и думай, а что это было с его стороны? Если это не красная очевидная на 146 чуровских процентов, то что?
14.08.2021
KlimA
Скотиняка этот Левников..
14.08.2021
Алекс Вольнов
Папа был настоящим судьей, а этот если ласково,чтобы не обижать жителей прекрасного города очень странный.Перед этим Чалов после удара локтем в область поясницы лежит у него под ногами, а он даже штрафного не даёт. Будет так судить,скоро закончит с РПЛ и поддержка папы не поможет
14.08.2021
Dzaga
Не хочется соглашаться с Бобровым, но НЕудаление действительно необъяснимое
14.08.2021