Инженер по охране труда Судей надо готовить качественно, чтобы они четко и методически грамотно трактовали те или иные игровые эпизоды. А они у нас правила игры в футбол толком не знают. О чем тут говорить. Дно! 14.08.2021

TotalSR Левников ни о чем. Много спорных моментов в его решениях 14.08.2021

Олег Скринов МОЛОДЦЫ ребята! Спорт-Экспресс бомба, а уж 30 лет назад вообще атомная! Обожал тогда читать С-Э, у меня до сих пор в чулане, на антресоли лежат старые номера или уже не лежат, не помню точно, старость не радость! МОЛОДЦЫ 30 лет приличный срок существования, хоть теперь планка и упала, все равно почти каждый день ВАС читаю, узнаю новости спорта только от ВАС. САМ нитуП, его тайная жена, его явные клевреты уже успели поздравить ВАС, и вы МОЛОДЦЫ что закрыли коменты, иначе такие откровения написали бы, что завтра никакого С-Э в природе не существовалоD) ПОЗДРАВЛЮ и я ВАС с 30-0 ти летием, оригинальным не буду, пишите больше, пишите интереснее, пишите о скандалах, интригах, раследованиях, больше голого тела, жареного факта, больше открытых писем спартачей! ВСЁ РАВНО больше писать не о чем, отечСПорт прямым ходом летит в могилу на братском кладбище, совершенно уверен через 30 лет С-Э будет, а росСПорт НЕТ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ С 30-ти летним ЮБИЛЕЕМ! ВИВАТ ПЕЧАТНОМУ СЛОВУ! 14.08.2021

Инженер по охране труда Несогласен по эпизоду с Бохиненом! Посмотрите ещё разок повтор. Четко видно: сначала Бохинен сыграл в мяч, а потом игрок Ростова делает "накладку" сверху на ногу Бохинена. Железная желтая карточка игроку Ростова без вопросов! Нет тут никакого спорного момента! А даже если были у него сомнения, то тогда нечего было давать желтую Бохинену! Не уверен - не давай желтую! В общем Левников - судья плохо методически подготовленый, о предвзятости сказать не могу - тут должны быть доказательства! А некомпетентность его налицо! 14.08.2021

wodan У нас судей нет! Европа подтверждает... 14.08.2021

хонявый73 Желтые же только четвертые отменяют, не? А так согласен, видно же на повторе, что ростовчанин бьет армейца, а не наоборот. 14.08.2021

John Doe Такое можно расценить как спорный момент, или сложный для судьи. Это понять можно. В эпизоде с откровенным умышленным ударом локтем в лицо в ситуации без мяча - нет. 14.08.2021

Инженер по охране труда Да и Бохинену желтую дал ни за что! Бохинен сыграл в мяч, а после этого игрок Ростова въехал ему в голеностоп! Слепой этот Левников что ли или умышленно так делает? 14.08.2021

Мешков Да хоть пеналь не поставил нам, и то спасибо 14.08.2021

Инженер по охране труда Сегодня хоть и выиграли, все равно есть вопросы по судейству Левникова младшего. Терентьев акцентированно бьет в лицо Марадишвили - лишь желтая, даже ВАР его не убедил дать красную! Бохинен играет в мяч, а игрок Ростова делает через многовение ему "накладку" сверху - желтая почему-то Бохинену, а не игроку Ростова! Ну прям чудеса да и только! У ЦСКА есть все основания подать в ЭСК аппеляцию на отмену предупреждения, вынесенного Бохинену. 14.08.2021

ALECSKA после просмотра с подачи ВАР судьи соглашаються и выносят вердикт в пользу ВАР.... чем этот сын судьи руководствовался?? Кашшаи нам расскажет.... С Победой, братья конявые!!!! 14.08.2021

John Doe Самое необъяснимое, что попыткой вытащить сельпо (ну типа занесли) тоже не объяснить. Это уже не имело смысла к тому моменту. Плюс после разбора судейства Левников на 100% получит за это нижайшую оценку. Вот и думай, а что это было с его стороны? Если это не красная очевидная на 146 чуровских процентов, то что? 14.08.2021

KlimA Скотиняка этот Левников.. 14.08.2021

Алекс Вольнов Папа был настоящим судьей, а этот если ласково,чтобы не обижать жителей прекрасного города очень странный.Перед этим Чалов после удара локтем в область поясницы лежит у него под ногами, а он даже штрафного не даёт. Будет так судить,скоро закончит с РПЛ и поддержка папы не поможет 14.08.2021