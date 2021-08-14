«Вот и проверим, у кого яйца тяжелее». Сапогов снова вспомнил о конфликте с Асильдаровым
Бывший форвард «Волги» Алексей Сапогов вновь обратился к экс-форварду «Анжи» Шамилю Асильдарову.
«Давай поступим по-другому. Предлагаю другое решение вопроса. Пускай вместо тебя выйдет твой друг Тимур! Которого ты отправил ко мне в отель решать вопрос вместо себя. Если он меня положит, вопрос закрыт! Если я его, ты выйдешь вслед за ним! Вот и проверим, у кого яйца тяжелее», — написал Сапогов в Instagram.
Напомним, в сентябре 2020 года экс-игрок вызвал на бой форварда «Анжи». Сообщалось, что у спортсменов давний конфликт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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