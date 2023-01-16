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Сегодня, 18:00

Игорь Шалимов: «Трудно всерьез рассчитывать на то, что Галактионов спасет «Локомотив» от вылета из РПЛ»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о шансах «Локомотива»  сохранить за собой место в РПЛ.

«На трансферном рынке «Локомотив» ведет себя гораздо активнее конкурентов. Клуб уже подписал вратаря Лантратова, полузащитника Пиняева и нападающего Глушенкова. Это поможет улучшить финансовое положение как самих новичков, так и тех, кто стоял за их трансферами. Но глобально ситуация «Локомотива» не изменится. Трудно всерьез рассчитывать на то, что тренер Галактионов спасет команду от вылета. Разве он прежде кого-нибудь спасал? Железнодорожники имеют солидный клубный бюджет, но деньги не играют в футбол. Для сохранения места в РПЛ нужен опыт борьбы за выживание, а у нынешнего «Локомотива» его нет», — цитирует Шалимова Betonmobile.ru.

«Локомотив» занимает 14-ю позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/shalimov-trudno-vserez-rasschityivat-chto-galaktionov-spaset-lokomotiv-ot-vyileta-iz-rpl
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
4
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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