Роман Широков: «Восторги в адрес Шюррле не соответствуют действительности»

Бывший полузащитник «Спартака» и экс-спортивный директор «Динамо»Роман Широков в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем красно-белых Андре Шюррле.

— И Шюррле, получается, не всесилен?

— Получается, что так. Вы вот говорите: «Шюррле, Шюррле...» Как будто он все матчи вытащил. Он сыграл то пока всего ничего. Где он там что вытащил?

— С ЦСКА провел сильный матч.

— Прям он взял и в одиночку решил исход дерби, да?

— Выдал голевой пас на Жиго.

— Голевой пас... А в первом тайме я его вообще на поле не видел. Он вообще играл, если он такой сильный? Чего же его до перерыва не видно было?

— Забил «Туну».

— С «Туном» и я сыграю неплохо.

— Когда стало известно, что Шюррле переходит в «Спартак», вы сказали: «Пока это вариант Маркизио». За это время немец вас не переубедил?

— Пока он меня не перебудил. Во-первых, Шюррле играет сейчас еще на эмоциях. Посмотрим, что будет дальше. Маркизио тоже поначалу неплохо смотрелся. Даже гол забил. В ворота «Анжи». Я не буду сейчас сравнивать их. Просто на данный момент восторги в адрес немца, на мой взгляд, не соответствуют действительности.

Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? «Туну» забил? Там и я неплохо сыграю»