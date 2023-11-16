Родолфо — о Дзюбе: «Временами проскакивали плохие слова. Каким-то он нас научил!»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем железнодорожников Артеме Дзюбе.

«Голеадор! Хороший парень, веселый, уважал всех вокруг. Правда, временами у него проскакивали плохие слова. Каким-то он нас научил, ха-ха! На самом деле Дзюба — отличный человек и футболист. Я за него переживал, когда у него была сложная ситуация перед чемпионатом мира. Тогда он, кажется, ушел в тульский «Арсенал». В то время Артем был топовым игроком. Звезда России!» — сказал Родолфо «СЭ».

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.