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Судейство

Сегодня, 08:15

Гафин: «Встреча с Мажичем была, на мой взгляд, конструктивный, деловой и совсем не скучной»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о встрече с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Встреча с Мажичем была, на мой взгляд, конструктивный, деловой и совсем нескучной. Мы с ним общаемся. Это не касается глубоко каких-то вопросов судейства. Это нормальное человеческое общение», — сказал Гафин «СЭ».

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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