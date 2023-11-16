Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

«Семин — большой модник. Однажды он купил футболку за 600 евро!» Интервью Родолфо — о Дзюбе, Бразилии и России

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Родолфо и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» поговорил с бывшим защитником «Локомотива».

19 ноября в Черкизово состоится ретроматч легенд ЦСКА и «Локомотива», в котором сыграют культовые футболисты двух московских клубов. Один из них — бразильский защитник Родолфо, который специально прилетит в Москву.

В интервью «СЭ» он рассказал о карьере в России, величии Юрия Семина и 10 чемоданах с вещами, которые оставил в гараже Гильерме.

Время в «Локо» — лучшее в моей карьере

— Быстро согласились, когда позвали в Москву на ретроматч?

— Для меня это был сюрприз — столько лет уже прошло! Я даже не раздумывал, сразу согласился. Очень доволен, что меня пригласили. Время в «Локомотиве» - лучшее в моей карьере. Спасибо железнодорожникам!

— Знаете, кто будет с вами в одной команде?

— Очень много звезд: Маминов, Билялетдинов, Сычев, Лоськов. Дримим! Заза [Джанашия] тоже будет. Это просто бомба. Суперкоманда!

— В какой вы сейчас физической форме?

- Занимаюсь в тренажерном зале, играю в футволей. В футбол бегал на прошлой неделе, а до этого было два года перерыва. Честно, устал от него, поэтому сейчас отошел от футбола и занимаюсь бизнесом.

- Что за бизнес?

- Он связан с недвижимостью. Например, ко мне можно обратиться, чтобы построить дом. У нас целая компания с архитекторами, инженерами.

- Руслан Нигматуллин — ваш конкурент. Он тоже начал заниматься недвижимостью.

- О, помню его! Он еще был диджеем.

Руслан Нигматуллин. «Интерпол допрашивал меня как свидетеля». Загадочный трансфер бывшего вратаря сборной России

- Почему выбрали работу с недвижимостью?

- Было много вариантов — например, заняться агентской деятельностью. Но агенты почти не бывают дома, а мне уже не хотелось ездить по гостиницам. Я же рано съехал от родителей — с 14 лет жил самостоятельно.

- Общаетесь с бывшими партнерами по «Локо»?

- Давно ни с кем не разговаривал. Но слежу за многими в соцсетях.

— А за командой?

- Конечно! Болею за «Локомотив», «Ахмат». А еще киевское «Динамо», за которое я тоже играл. У железнодорожников результаты нестабильные: то играют хорошо, то не очень. Но так бывает. В любом случае «Локо» — большой клуб. Думаю, в следующем сезоне он поборется за чемпионство.

— У них есть Дзюба.

- Голеадор! Хороший парень, веселый, уважал всех вокруг. Правда, временами у него проскакивали плохие слова. Каким-то он нас научил, ха-ха! На самом деле Дзюба — отличный человек и футболист. Я за него переживал, когда у него была сложная ситуация перед чемпионатом мира. Тогда он, кажется, ушел в тульский «Арсенал». В то время Артем был топовым игроком. Звезда России!

Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Любая проблема — один звонок, и Семин все решал. Он был как папа для «Локомотива»

- Что скажете Юрию Семину, когда снова встретитесь в Москве?

- Первое слово - «спасибо». Он был как папа для всей команды! Нам оставалось лишь играть в футбол, потому что Юрий Палыч решал все проблемы. Великий человек. Помню, как он специально прилетел в Киев, чтобы осуществить мой трансфер. У меня тогда еще были проблемы с паспортом. Но Семин семь часов прождал вместе со мной в аэропорту, пока они решатся, и никуда не уходил. А после сразу повез на стадион. Я такого никогда не видел. Просто шок!

- В тот момент почувствовали себя важным игроком?

- Не то слово! Семин знал, что это многое значит для иностранцев. Если тренер делаетвсе для футболистов, то они будут выкладываться на 100 процентов. В его командах никогда не было проблем. Даже в быту. Допустим, дома упал ребенок, его надо везти в больницу. Один звонок — Семин все решил. Для меня это было невероятно: у меня папа есть в России! Что-то не так, сломалась машина — Семин сразу говорил: «Я решил вопрос, иди играй в футбол». Если бы в каждой команде был такой человек, я бы продолжал карьеру до 50 лет.

Посмотрите на Гвардиолу! Никогда не читал интервью его игроков, которые на что-либо жаловались. Это супер, когда тебе не нужно думать ни о чем, кроме футбола.

- В раздевалке игрокам от Семина часто доставалось?

- Иногда он был очень злой, очень! Так было всегда, когда он оказывался чем-то недоволен. Ничего не бросал, но орал на всех сильно! Это хорошо, потому что таким образом мы выходили из зоны комфорта.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

— Самый ценный совет, который он вам дал?

- Меня поражало, как Юрий Палыч в принципе умел с помощью подсказок менять игру. Он мастерски все просчитывал. Когда что-то шло не так, Семин говорил: «Ты - сюда, ты - туда«. И все получалось! Плюс в любую погоду он был на тренировках, даже в дождь и в снег.

— В фирменном «петушке»?

- Обязательно! Но при этом Семин — большой модник. Однажды он показал нам свою футболку какой-то фирмы, которую купил за 600 евро!

- В 2007 вы завоевали Кубок России. Как это было?

- Это было супер! Правда, я на следующий день полетел на операцию в Германию. В то время мучили проблемы с пахом, я играл через боль. До финала еле-еле двигался по полю.

Родолфо и Гильерме.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В гараже Гильерме до сих пор лежат 10 чемоданов с моими вещами

— Недавно вы сказали, что у вас остались вещи в России, которые вы не успели перевезти.

- До сих пор, ха-ха! Они у Гильерме дома.

- А что за вещи?

- Все, которые у нас были в то время с женой! 10 больших чемоданов лежат у него в гараже.

- И он столько лет это хранит?

- Надеюсь! Скоро узнаем.

- Ретро-матч состоится 19 ноября - в Москве будет холодно: минус 5 градусов.

- Я пока в Бразилии, тут +34. Холодов боюсь, конечно... Мороз — совсем не мое. Хотя первое время в холодную погоду часто выходил на улицу без куртки. И, конечно, в итоге заболел. Это было в Киеве — как же на меня орал доктор «Динамо» Владимир Малюта... Я даже штраф заплатил.

Тогда это была обычная история. Легионерам объясняли: «Всегда надевайте куртки!» Но мы снимали их в машине, а когда останавливались, чтобы забежать в супермаркет, то, конечно, оставляли их на сиденье. Если тебя «ловили» СМИ, то все...

- Обычно футболистов штрафуют не за куртки, а за лишний вес.

- Это тоже было. Мы же как солдаты... Одним из самых строгих тренеров был Йожеф Сабо, у которого я играл в «Динамо». Он похож на Семина — орал на нас просто невероятно! Все его боялись, но в то же время уважали, он очень хороший человек. Еще помню Рахимова - он тоже кричал на нас!

Александр Самедов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Самедова было много проблем из-за перехода в «Спартак»

- Вы столько лет не играете в России, но даже сейчас даете интервью по-русски.

- Я уже наполовину бразилец, наполовину русский. Даже не учил язык с преподавателем, но все вокруг уверяли, что я хорошо разговаривал на русском. Он дался мне легко, общаюсь как на португальском.

- Марио Фернандес до сих пор не выучил язык.

- Он просто очень скромный человек. Я с ним играл в «Гремио». В первый день он с тобой общается, на второй - уже не так, а на третий даже не здоровается.

- Ваше мнение: легионеры должны учить язык страны, в которой играют?

- Сейчас самое сильное оружие — телефон и интернет с онлайн-переводчиком. Можно общаться с кем угодно! В наше время в киевском «Динамо» приходилось говорить только на русском.

После переезда в Россию уже можно было общаться на английском в ресторанах, магазинах. Потом в лигу приехали Вагнер Лав, Шарлес... Вот Гильерме очень быстро выучил язык, потому что был уверен, что задержится в России надолго. Остальные заходили в магазины с переводчиком. Для меня это просто было неудобно, поэтому я стал учить язык. Сейчас никто этого не делает. В телефоне сделал запрос - готово. Хотя моя дочка говорит на русском. Главное - желание.

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»

- Недавно на матч легенд приезжал Робсон и заявил, что в его время переход в стан принципиального соперника считался подобным смертному приговору. С тех пор ситуация улучшилась?

- У Самедова было очень много проблем из-за перехода в «Спартак». Все-таки это вопрос уважения к клубу, партнерам. Переход в принципиальную команду стирает твою историю. Если бы мне поступило предложение от «Зенита», ЦСКА или «Спартака», я бы на сто процентов отказался и остался бы в «Локомотиве». Более того, даже не стал бы рассматривать возможность трансфера.

Вы сказали, что сейчас в Бразилии. Игра 19-го, сколько времени добираться до Москвы?

Сейчас ситуация с полетами ухудшилась: раньше самолеты из Рио-де-Жанейро летали в Россию каждый день. А сейчас нужно добираться с пересадками — в Катаре, Турции, африканских странах... Я, например, полечу через Эфиопию. Весь путь составит 34 часа. Это ужас. Но я все равно приеду.

Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
6
Читайте также
Футболисты сборной Украины нарушили сроки возвращения в страну
Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира-2023
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

Друг Клаудиньо. Замена Малкому? «Зенит» нацелился на нового бразильца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости