«Семин — большой модник. Однажды он купил футболку за 600 евро!» Интервью Родолфо — о Дзюбе, Бразилии и России

«СЭ» поговорил с бывшим защитником «Локомотива» .

19 ноября в Черкизово состоится ретроматч легенд ЦСКА и «Локомотива», в котором сыграют культовые футболисты двух московских клубов. Один из них — бразильский защитник Родолфо, который специально прилетит в Москву.

В интервью «СЭ» он рассказал о карьере в России, величии Юрия Семина и 10 чемоданах с вещами, которые оставил в гараже Гильерме.

Время в «Локо» — лучшее в моей карьере

— Быстро согласились, когда позвали в Москву на ретроматч?

— Для меня это был сюрприз — столько лет уже прошло! Я даже не раздумывал, сразу согласился. Очень доволен, что меня пригласили. Время в «Локомотиве» - лучшее в моей карьере. Спасибо железнодорожникам!

— Знаете, кто будет с вами в одной команде?

— Очень много звезд: Маминов, Билялетдинов, Сычев, Лоськов. Дрим-тим! Заза [Джанашия] тоже будет. Это просто бомба. Суперкоманда!

— В какой вы сейчас физической форме?

- Занимаюсь в тренажерном зале, играю в футволей. В футбол бегал на прошлой неделе, а до этого было два года перерыва. Честно, устал от него, поэтому сейчас отошел от футбола и занимаюсь бизнесом.

- Что за бизнес?

- Он связан с недвижимостью. Например, ко мне можно обратиться, чтобы построить дом. У нас целая компания с архитекторами, инженерами.

- Руслан Нигматуллин — ваш конкурент. Он тоже начал заниматься недвижимостью.

- О, помню его! Он еще был диджеем.

- Почему выбрали работу с недвижимостью?

- Было много вариантов — например, заняться агентской деятельностью. Но агенты почти не бывают дома, а мне уже не хотелось ездить по гостиницам. Я же рано съехал от родителей — с 14 лет жил самостоятельно.

- Общаетесь с бывшими партнерами по «Локо»?

- Давно ни с кем не разговаривал. Но слежу за многими в соцсетях.

— А за командой?

- Конечно! Болею за «Локомотив», «Ахмат». А еще киевское «Динамо», за которое я тоже играл. У железнодорожников результаты нестабильные: то играют хорошо, то не очень. Но так бывает. В любом случае «Локо» — большой клуб. Думаю, в следующем сезоне он поборется за чемпионство.

— У них есть Дзюба.

- Голеадор! Хороший парень, веселый, уважал всех вокруг. Правда, временами у него проскакивали плохие слова. Каким-то он нас научил, ха-ха! На самом деле Дзюба — отличный человек и футболист. Я за него переживал, когда у него была сложная ситуация перед чемпионатом мира. Тогда он, кажется, ушел в тульский «Арсенал». В то время Артем был топовым игроком. Звезда России!

Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Любая проблема — один звонок, и Семин все решал. Он был как папа для «Локомотива»

- Что скажете Юрию Семину, когда снова встретитесь в Москве?

- Первое слово - «спасибо». Он был как папа для всей команды! Нам оставалось лишь играть в футбол, потому что Юрий Палыч решал все проблемы. Великий человек. Помню, как он специально прилетел в Киев, чтобы осуществить мой трансфер. У меня тогда еще были проблемы с паспортом. Но Семин семь часов прождал вместе со мной в аэропорту, пока они решатся, и никуда не уходил. А после сразу повез на стадион. Я такого никогда не видел. Просто шок!

- В тот момент почувствовали себя важным игроком?

- Не то слово! Семин знал, что это многое значит для иностранцев. Если тренер делаетвсе для футболистов, то они будут выкладываться на 100 процентов. В его командах никогда не было проблем. Даже в быту. Допустим, дома упал ребенок, его надо везти в больницу. Один звонок — Семин все решил. Для меня это было невероятно: у меня папа есть в России! Что-то не так, сломалась машина — Семин сразу говорил: «Я решил вопрос, иди играй в футбол». Если бы в каждой команде был такой человек, я бы продолжал карьеру до 50 лет.

Посмотрите на Гвардиолу! Никогда не читал интервью его игроков, которые на что-либо жаловались. Это супер, когда тебе не нужно думать ни о чем, кроме футбола.

- В раздевалке игрокам от Семина часто доставалось?

- Иногда он был очень злой, очень! Так было всегда, когда он оказывался чем-то недоволен. Ничего не бросал, но орал на всех сильно! Это хорошо, потому что таким образом мы выходили из зоны комфорта.

— Самый ценный совет, который он вам дал?

- Меня поражало, как Юрий Палыч в принципе умел с помощью подсказок менять игру. Он мастерски все просчитывал. Когда что-то шло не так, Семин говорил: «Ты - сюда, ты - туда«. И все получалось! Плюс в любую погоду он был на тренировках, даже в дождь и в снег.

— В фирменном «петушке»?

- Обязательно! Но при этом Семин — большой модник. Однажды он показал нам свою футболку какой-то фирмы, которую купил за 600 евро!

- В 2007-м вы завоевали Кубок России. Как это было?

- Это было супер! Правда, я на следующий день полетел на операцию в Германию. В то время мучили проблемы с пахом, я играл через боль. До финала еле-еле двигался по полю.

Родолфо и Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В гараже Гильерме до сих пор лежат 10 чемоданов с моими вещами

— Недавно вы сказали, что у вас остались вещи в России, которые вы не успели перевезти.

- До сих пор, ха-ха! Они у Гильерме дома.

- А что за вещи?

- Все, которые у нас были в то время с женой! 10 больших чемоданов лежат у него в гараже.

- И он столько лет это хранит?

- Надеюсь! Скоро узнаем.

- Ретро-матч состоится 19 ноября - в Москве будет холодно: минус 5 градусов.

- Я пока в Бразилии, тут +34. Холодов боюсь, конечно... Мороз — совсем не мое. Хотя первое время в холодную погоду часто выходил на улицу без куртки. И, конечно, в итоге заболел. Это было в Киеве — как же на меня орал доктор «Динамо» Владимир Малюта... Я даже штраф заплатил.

Тогда это была обычная история. Легионерам объясняли: «Всегда надевайте куртки!» Но мы снимали их в машине, а когда останавливались, чтобы забежать в супермаркет, то, конечно, оставляли их на сиденье. Если тебя «ловили» СМИ, то все...

- Обычно футболистов штрафуют не за куртки, а за лишний вес.

- Это тоже было. Мы же как солдаты... Одним из самых строгих тренеров был Йожеф Сабо, у которого я играл в «Динамо». Он похож на Семина — орал на нас просто невероятно! Все его боялись, но в то же время уважали, он очень хороший человек. Еще помню Рахимова - он тоже кричал на нас!

Александр Самедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Самедова было много проблем из-за перехода в «Спартак»

- Вы столько лет не играете в России, но даже сейчас даете интервью по-русски.

- Я уже наполовину бразилец, наполовину русский. Даже не учил язык с преподавателем, но все вокруг уверяли, что я хорошо разговаривал на русском. Он дался мне легко, общаюсь как на португальском.

- Марио Фернандес до сих пор не выучил язык.

- Он просто очень скромный человек. Я с ним играл в «Гремио». В первый день он с тобой общается, на второй - уже не так, а на третий даже не здоровается.

- Ваше мнение: легионеры должны учить язык страны, в которой играют?

- Сейчас самое сильное оружие — телефон и интернет с онлайн-переводчиком. Можно общаться с кем угодно! В наше время в киевском «Динамо» приходилось говорить только на русском.

После переезда в Россию уже можно было общаться на английском в ресторанах, магазинах. Потом в лигу приехали Вагнер Лав, Шарлес... Вот Гильерме очень быстро выучил язык, потому что был уверен, что задержится в России надолго. Остальные заходили в магазины с переводчиком. Для меня это просто было неудобно, поэтому я стал учить язык. Сейчас никто этого не делает. В телефоне сделал запрос - готово. Хотя моя дочка говорит на русском. Главное - желание.

- Недавно на матч легенд приезжал Робсон и заявил, что в его время переход в стан принципиального соперника считался подобным смертному приговору. С тех пор ситуация улучшилась?

- У Самедова было очень много проблем из-за перехода в «Спартак». Все-таки это вопрос уважения к клубу, партнерам. Переход в принципиальную команду стирает твою историю. Если бы мне поступило предложение от «Зенита», ЦСКА или «Спартака», я бы на сто процентов отказался и остался бы в «Локомотиве». Более того, даже не стал бы рассматривать возможность трансфера.

— Вы сказали, что сейчас в Бразилии. Игра 19-го, сколько времени добираться до Москвы?

— Сейчас ситуация с полетами ухудшилась: раньше самолеты из Рио-де-Жанейро летали в Россию каждый день. А сейчас нужно добираться с пересадками — в Катаре, Турции, африканских странах... Я, например, полечу через Эфиопию. Весь путь составит 34 часа. Это ужас. Но я все равно приеду.