Президент «Урала» Иванов: «Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном введении моратория на вылет и расширение РПЛ до 18 команд.

«Я своего мнения не менял и не изменю, — сказал Иванов «СЭ». — Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ. Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу? У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. Например, у нас ушло четыре человека. Двоих из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы.

Спортивный принцип — это отъезд легионеров за два дня до матча? Объясните мне, почему мораторий нарушает спортивный принцип, а отъезд — нет? Конечно, большие клубы могут считать по-другому. Но надо учитывать форс-мажорные обстоятельства. Большинство клубов поддерживают идею, что нужно сохранить команды. Я только за то, чтобы расширили лигу".

29 апреля появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18. В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а команды, которые занимают 13-ю и 14-ю строчки, играют стыковые матчи против тех, кто завершил сезон на 3-м и 4-м местах в ФНЛ.