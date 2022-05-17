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Президент «Урала» Иванов: «Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ»

В «Урале» считают, что все клубы в текущем сезоне должны сохранить свои места в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном введении моратория на вылет и расширение РПЛ до 18 команд.

«Я своего мнения не менял и не изменю, — сказал Иванов «СЭ». — Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ. Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу? У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. Например, у нас ушло четыре человека. Двоих из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы.

Спортивный принцип — это отъезд легионеров за два дня до матча? Объясните мне, почему мораторий нарушает спортивный принцип, а отъезд — нет? Конечно, большие клубы могут считать по-другому. Но надо учитывать форс-мажорные обстоятельства. Большинство клубов поддерживают идею, что нужно сохранить команды. Я только за то, чтобы расширили лигу".

29 апреля появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18. В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а команды, которые занимают 13-ю и 14-ю строчки, играют стыковые матчи против тех, кто завершил сезон на 3-м и 4-м местах в ФНЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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