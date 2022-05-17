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Гендиректор «Сочи»: «Мы против расширения РПЛ. Спортивный принцип должен сохраниться»

В «Сочи» выступили против идеи расширения РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением об идее расширения Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чемпионат нужно доигрывать по тем правилам, которые есть, — приводит слова Рубашко «Чемпионат». — Да, нам нужно больше игр, потому что не будет еврокубков. Мы против расширения РПЛ, но за обсуждение дополнительных форматов. Мы изначально говорили, что спортивный принцип должен сохраниться. Вылет должен сохраниться».

После 29 туров РПЛ «Сочи» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В 30-м туре подопечные Владимира Федотова сыграют с «Динамо». Матч состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4697543-gendirektor-sochi-my-za-otsutstvie-rasshireniya-rpl-sportivnyj-princip-dolzhen-sohranitsya.html
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И В Н П +/- О
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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