Гендиректор «Сочи»: «Мы против расширения РПЛ. Спортивный принцип должен сохраниться»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением об идее расширения Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чемпионат нужно доигрывать по тем правилам, которые есть, — приводит слова Рубашко «Чемпионат». — Да, нам нужно больше игр, потому что не будет еврокубков. Мы против расширения РПЛ, но за обсуждение дополнительных форматов. Мы изначально говорили, что спортивный принцип должен сохраниться. Вылет должен сохраниться».

После 29 туров РПЛ «Сочи» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В 30-м туре подопечные Владимира Федотова сыграют с «Динамо». Матч состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.