Президент РПЛ Алаев: «Большинство клубов поддерживают вариант со стартом сезона 23 июля»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможных датах начала нового сезона чемпионата России.

«Это будет определено на следующем общем собрании лиги. Пока, как вы правильно сообщали, есть два базовых варианта (с началом 16 и 23 июля), большинство клубов поддерживают вариант со стартом 23 июля. Соответственно, ждем финальной информации по окну ФИФА для игр сборных, по матчам национальной команды — тому, сколько их будет», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Нынешний сезон РПЛ начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.