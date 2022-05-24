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Сегодня, 17:00

Дюков рассказал, какие вопросы были рассмотрены на заседании исполкома РФС

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, какие вопросы обсуждались на заседании исполкома РФС.

— Сегодня состоялось очередное заседание исполкома РФС. Рассмотрели несколько вопросов — были утверждены итоги всероссийских соревнований, рассмотрен годовой отчет РФС за 2021 год, рассмотрен отчет исполнения годового бюджета, внесены изменения бюджета 2022 года, утвержден независимый аудитор, одобрены изменения устава РФС. Один из основных вопросов — вопрос о системе формата следующего сезона. Было принято решение провести новый сезон РПЛ в прежнем формате. В соревновании примут участие 16 команд, которые проведут два круга. Это тот же формат, который был в этом сезоне.

Сегодня, 24 мая, стало известно, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

РПЛ
РФС
Александр Дюков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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