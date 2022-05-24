Дюков рассказал, какие вопросы были рассмотрены на заседании исполкома РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, какие вопросы обсуждались на заседании исполкома РФС.

— Сегодня состоялось очередное заседание исполкома РФС. Рассмотрели несколько вопросов — были утверждены итоги всероссийских соревнований, рассмотрен годовой отчет РФС за 2021 год, рассмотрен отчет исполнения годового бюджета, внесены изменения бюджета 2022 года, утвержден независимый аудитор, одобрены изменения устава РФС. Один из основных вопросов — вопрос о системе формата следующего сезона. Было принято решение провести новый сезон РПЛ в прежнем формате. В соревновании примут участие 16 команд, которые проведут два круга. Это тот же формат, который был в этом сезоне.

Сегодня, 24 мая, стало известно, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.