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Вячеслав Колосков поддержал идею возрождения Кубка лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший глава Российского футбольного союза (РФС), почетный президент организации Вячеслав Колосков положительно оценил возможность организации Кубка лиги.

«Кубок лиги никогда не будет альтернативой еврокубкам. Его возможное введение — стремление заполнить календарь официальными играми, потому что мы теряем как минимум шесть туров, когда наши клубы выступают в еврокубках. В принципе я не против этого турнира, но надо понять, за счет каких средств он будет финансироваться — это первое. Во-вторых, какой стимул будет у клубов и футболистов? Если не будет материальной мотивации, то будут играть футболисты, не попадающие в основной состав. Нельзя любое соревнование рассматривать в отдельности от всего российского футбола. Идея хорошая, но за этой идеей должно последовать фундаментальное объяснение всех нюансов проведения турнира», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Пресс-служба РФС по итогам исполкома организации объявила, что установлен срок доработки, просчета финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами. Необходимые действия необходимо произвести до 15 июля 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/24/17798684.shtml
Вячеслав Колосков
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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