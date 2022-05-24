Вячеслав Колосков поддержал идею возрождения Кубка лиги

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС), почетный президент организации Вячеслав Колосков положительно оценил возможность организации Кубка лиги.

«Кубок лиги никогда не будет альтернативой еврокубкам. Его возможное введение — стремление заполнить календарь официальными играми, потому что мы теряем как минимум шесть туров, когда наши клубы выступают в еврокубках. В принципе я не против этого турнира, но надо понять, за счет каких средств он будет финансироваться — это первое. Во-вторых, какой стимул будет у клубов и футболистов? Если не будет материальной мотивации, то будут играть футболисты, не попадающие в основной состав. Нельзя любое соревнование рассматривать в отдельности от всего российского футбола. Идея хорошая, но за этой идеей должно последовать фундаментальное объяснение всех нюансов проведения турнира», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Пресс-служба РФС по итогам исполкома организации объявила, что установлен срок доработки, просчета финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами. Необходимые действия необходимо произвести до 15 июля 2022 года.