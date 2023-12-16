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Сегодня, 11:45

Олег Иванов — о ситуации в «Спартаке»: «Между Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад»

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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Уже после первых туров стало понятно, что легкой жизни у нашего гегемона больше не будет. Правда, тогда его основным конкурентом я считал не «Краснодар», а «Спартак», который впервые за десять лет стартовал с трех побед подряд. Впечатляла не только игра красно-белых, но и мощный состав, в который влились три качественных легионера — Бонгонда, Медина и Бабич.

Однако надежды быстро сменились разочарованием. «Спартак» остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Вбросы то про Джикию, то про Соболева… Даже со стороны видно — между Гильермо Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 «Спартак» был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку.

Да, есть прописные истины — тренер не враг себе, будет выпускать тех, кто лучше готов… Но если сегодня ты в составе, неплохо себя проявляешь, а завтра просыпаешься и узнаешь, что ни с того ни с сего тебя усадили в запас, это не может не сказаться на атмосфере в команде. Игроки начинают копаться в себе, теряют уверенность. Абаскаль слишком импульсивный, в его решениях часто нет логики. В итоге ротация оборачивается хаосом и чехардой», — написал Иванов для «СЭ».

 
&laquo;Спартак&raquo; после первой части сезона занимает пятое место в&nbsp;РПЛ. «В „Спартаке“ опять раскачали лодку». Колонка Олега Иванова

 

Олег Иванов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Локомотив

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И К Ж
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