Прервать РПЛ или играть при пустых трибунах? Дзюба рассказал о своем выборе

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметил, что предпочел доиграть чемпионат России при пустых трибунах. Ранее турнир был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Если бы мне сказали: прервать чемпионат или играть при пустых трибунах... Я бы хотел доиграть, — цитирует официальный сайт «Зенита» Дзюбу. — Мы бы играли, были в тонусе. А то проделали такую работу — и всё ушло. С другой стороны, ребята, которые могли пропустить Евро из-за травмы, — для них перенос турнира за счастье. Жирок (Юрий Жирков — Прим. «СЭ») мой расстроится, я вот подумал, но ему еще в 2022 году играть. В общем, я бы играл. Понятно, что сейчас лучше взять паузу. Постараться в зародыше победить вирус. А мы все не закрываемся, все чего-то ждем.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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