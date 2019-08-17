Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который посадил самолет на поле с более чем 200 пассажирами на борту, нанес символический удар по мячу в матче 6-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Крыльями Советов».

Напомним, что 15 августа самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

Также стало известно, что Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили пожизненные абонементы на матчи «Урала». 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам звание Героев России.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».

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