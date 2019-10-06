Попов не удивлен дублю Байрамяна в ворота ЦСКА
17:36
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов заявил, что не удивлен тому, что хавбек дончан Хорен Байрамян забил два гола в первом тайме матча 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА.
— Первый гол с углового? Да, мы отрабатывали такой угловой много раз. Рад, что получилось его исполнить, поэтому и забили, — сказал Попов в эфире канала «Матч Премьер». — Стали ли сюрпризом голы Байрамяна? Нет, он прибавил после аренды в «Рубин», старается на тренировках. Второй тайм?Тренер скажет, как играть. Надеюсь, все выполним.
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