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Сегодня, 13:25

Мантуан: «Все понимают, что «Зенит» в первой части сезона не показывал яркой игры»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что в петербургской команде осознают отсутствие той яркой игры, к которой привыкли болельщики.

«Мы прекрасно понимаем, что мы не показываем сейчас той яркой игры, которую болельщики привыкли видеть в исполнении «Зенита» в прошлые годы, и в предыдущем сезоне, который я лично помню от первого лица, потому что я был в команде. Мы понимаем, что во многом должны прибавлять, должны улучшать свою игру, но могу честно сказать, что мы усиленно работаем. Мы много усилий прилагаем к тому, чтобы вернуть тот «Зенит», прошлогодний, и вообще, «Зенит» прошлых лет. И я уверен, что так и произойдет после зимней паузы, что мы найдем тот баланс и найдем свою игру. И будем показывать ее стабильно от матча к матчу. Мы делаем для этого все возможное и абсолютно уверены в том, что так и произойдет», — приводит «РБ Спорт» слова Мантуана.

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидером является «Краснодар», в активе которого 38 баллов.

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что отпуск команды продлится с 11 декабря по 11 января. Зимние сборы «Зенит» проведет в ОАЭ и Катаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gustavo-mantuan-vse-ponimayut-chto-zenit-v-pervoj-chasti-sezona-ne-pokazy-val-yarkoj-igry/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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