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Агент защитника «Пари НН» Стоцкого: «Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован в Дмитрии»

Алина Савинова
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Олег Еремин, агент защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, ответил на вопрос о будущем футболиста, у которого заканчивается контракт с командой.

«Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован в Дмитрии. Хотим остаться? Много составляющих, зависит от желания клуба и от условия предложений. Мы не против, чтобы дальше остались и играли в «Пари НН», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

Стоцкий перешел в «Пари НН» из «Краснодара» в начале 2022 года. В текущем сезоне 34-летний защитник провел 14 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голом. Его контракт с нижегородцами рассчитан до лета 2024 года.

После 18 туров команда из Нижнего Новгорода занимает девятое место в чемпионате России, набрав 24 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-stockogo-my-budem-vesti-peregovory-so-vsemi-kto-zainteresovan-v-dmitrii-314864/
Дмитрий Стоцкий
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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