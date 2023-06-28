Мантуан: «Предсезонный период непростой — тяжело вкатываться»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением о предсезонной подготовке клуба.

«Этот период не самый простой — довольно тяжело вкатываться в тренировочный процесс, но мы хорошо начали предсезонку. Команда набирает кондиции, хорошо тренируется и отдает все силы на тренировочных полях. Думаю, что впереди у нас отличная предсезонная подготовка», — цитирует игрока пресс-служба питерцев.

Мантуан добавил, что полноценный переход в «Зенит» добавил мотивации перед сезоном-2023/24.

22-летний бразилец подписал контракт по схеме «4+1». В составе сине-бело-голубых Мантуан провел 29 матчей, записав на свой счет 6 голов и 4 голевые передачи.