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Защитник «Ростова» Мелехин: «Карпин сообщил, что первостепенная задача на сезон — остаться в РПЛ»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал о задачах команды на предстоящий сезон РПЛ.

«Мы в первый день сборов встретились, у нас было командное собрание. Там Валерий Георгиевич нам сообщил, что первостепенная задача на предстоящий сезон — остаться в премьер-лиге и стараться выигрывать каждый матч. Чтобы мы шли от матча к матчу, как это было в прошлом и позапрошлом сезонах», — цитирует Мелехина Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка в 30 матчах. В первом туре нового сезона РПЛ южане сыграют против «Факела».

Источник: https://metaratings.ru/news/melyokhin-karpin-skazal-chto-pervostepennaya-zadacha-na-sezon-ostatsya-v-rpl-262058/
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