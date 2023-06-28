Защитник «Ростова» Мелехин: «Карпин сообщил, что первостепенная задача на сезон — остаться в РПЛ»
Защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал о задачах команды на предстоящий сезон РПЛ.
«Мы в первый день сборов встретились, у нас было командное собрание. Там Валерий Георгиевич нам сообщил, что первостепенная задача на предстоящий сезон — остаться в премьер-лиге и стараться выигрывать каждый матч. Чтобы мы шли от матча к матчу, как это было в прошлом и позапрошлом сезонах», — цитирует Мелехина Metaratings.ru.
В сезоне-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка в 30 матчах. В первом туре нового сезона РПЛ южане сыграют против «Факела».
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