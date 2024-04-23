Кади Боржес: «Играть или не играть мне — это решение тренера, я всегда готов»
Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о своем игровом времени в этом сезоне.
«Играть или не играть мне — это решение тренера, я всегда готов. Я буду прилагать максимум усилий, чтобы помочь клубу. Сейчас идем от игры к игре», — приводит слова Боржеса «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 27-летний Кади провел за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: РБ Спорт
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|24
|6
|5
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|23
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|16:00
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Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
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|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
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|
ЦСКА – Спартак
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
|
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Локомотив
|10
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Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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|И
|К
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|1
|8
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|1
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