Кади Боржес: «Играть или не играть мне — это решение тренера, я всегда готов»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о своем игровом времени в этом сезоне.

«Играть или не играть мне — это решение тренера, я всегда готов. Я буду прилагать максимум усилий, чтобы помочь клубу. Сейчас идем от игры к игре», — приводит слова Боржеса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Кади провел за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года.