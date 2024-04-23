Защитник «Ростова» Мелехин: «Если команда пропускает пять мячей, это не есть хорошо»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал игру команды в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«Как оценю игру? Если команда пропускает пять мячей, то понятно, что это не есть хорошо», — приводит слова Мелехина «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 38 баллами расположился на четвертой строчке.