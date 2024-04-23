Защитник «Ростова» Мелехин: «Если команда пропускает пять мячей, это не есть хорошо»
Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал игру команды в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).
«Как оценю игру? Если команда пропускает пять мячей, то понятно, что это не есть хорошо», — приводит слова Мелехина «РБ Спорт».
«Ростов» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 38 баллами расположился на четвертой строчке.
Источник: РБ Спорт
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|
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|41
|
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|
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|
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|
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|6
|8
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|
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|6
|12
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|
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|6
|5
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|23
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|24
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|5
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|23-37
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
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|20
|1
|2
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