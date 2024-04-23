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Защитник «Ростова» Мелехин: «Если команда пропускает пять мячей, это не есть хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал игру команды в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«Как оценю игру? Если команда пропускает пять мячей, то понятно, что это не есть хорошо», — приводит слова Мелехина «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 38 баллами расположился на четвертой строчке.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Виктор Мелехин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ахмат – Сочи
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