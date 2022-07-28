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Зайнутдинов: «Никогда не думал, что буду играть центральным защитником»

Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов поделился мнением об игре на позиции центрального защитника
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал, какой была его первая реакция, когда главный тренер команды Владимир Федотов сказал, что ему предстоит играть в обороне. По словам 24-летнего казахстанца, он никогда не думал, что будет играть центральным защитником.

«Абсолютно нормальной, — приводит слова Зайнутдинова Bobsoccer.ru. — Главный тренер дал понять, что есть такая необходимость. Я ответил, что, если могу помочь команде в этой роли, значит, буду выполнять все, что требуется. Конечно, никогда не думал, что буду играть центральным защитником. Все смеялись, что мне осталось сыграть только на этой позиции, но я не предполагал, что такое случится уже в ближайшее время».

Также полузащитник ответил на вопрос о том, не тянет ли его в атаку.

«Владимир Валентинович дает добро на регулярные подключения к атакам. По ситуации, разумеется. Когда есть силы и возможность, всегда бегу вперед. В любом случае мне нужно много работать. Каждая тренировка помогает лучше узнать мою новую роль. Пока мы провели только два матча, рано говорить, что у меня хорошо получается. Что-то сказать можно будет после десяти игр, не раньше», — сказал он.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов принял участие в двух матчах за ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После двух туров РПЛ армейцы набрали 6 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/bahtier-zajnutdinov-fedotov-daet-dobro-na-podkljuchenija-k-atakam.html
Бактиер Зайнутдинов
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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