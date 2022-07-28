Зайнутдинов: «Никогда не думал, что буду играть центральным защитником»
Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал, какой была его первая реакция, когда главный тренер команды Владимир Федотов сказал, что ему предстоит играть в обороне. По словам 24-летнего казахстанца, он никогда не думал, что будет играть центральным защитником.
«Абсолютно нормальной, — приводит слова Зайнутдинова Bobsoccer.ru. — Главный тренер дал понять, что есть такая необходимость. Я ответил, что, если могу помочь команде в этой роли, значит, буду выполнять все, что требуется. Конечно, никогда не думал, что буду играть центральным защитником. Все смеялись, что мне осталось сыграть только на этой позиции, но я не предполагал, что такое случится уже в ближайшее время».
Также полузащитник ответил на вопрос о том, не тянет ли его в атаку.
«Владимир Валентинович дает добро на регулярные подключения к атакам. По ситуации, разумеется. Когда есть силы и возможность, всегда бегу вперед. В любом случае мне нужно много работать. Каждая тренировка помогает лучше узнать мою новую роль. Пока мы провели только два матча, рано говорить, что у меня хорошо получается. Что-то сказать можно будет после десяти игр, не раньше», — сказал он.
В нынешнем сезоне Зайнутдинов принял участие в двух матчах за ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
После двух туров РПЛ армейцы набрали 6 очков и занимают первое место в турнирной таблице.
В третьем туре красно-синие сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1