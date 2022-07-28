Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

Агент рассказал, как «Спартак» отказался от защитника ЦСКА Гайича

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор агентства Алексея Сафонова SA-Аgency Никита Семенюк рассказал, как предложил защитника ЦСКА Милана Гайича «Спартаку». По его словам, московский клуб отказался от подписания 26-летнего серба.

«То, как видят футбол человек из клуба и человек из агентской среды, — это два разных момента, — приводит слова Семенюка Eurostavka. — Если сходятся, сделка получается. В большинстве не сходится. Для примера. В 2021 году «Спартак» искал игрока на позиции правого защитника. Мы предлагали Милана Гайича, который сейчас в ЦСКА. Тогдашний спортивный директор Попов сказал: «Это не уровень «Спартака».

По словам агента, он тогда задался вопросом: «А что за уровень тогда у «Спартака»?»

«Через две недели «Спартак» играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. По сути, «Бенфика» 180 минут возила «Спартак». Не особо напрягаясь, за два матча положила четыре. Я тогда подумал: «Может быть, действительно Гайич не игрок не уровня «Спартака», а чуть повыше». По-моему, и в ЦСКА мы тоже предлагали Милана. Тогда он был неинтересен, а сейчас пришел свободным агентом. Может быть, тогда не хотели платить за него деньги. Не знаю. Это останется в кабинетах», — сказал он.

В нынешнем сезоне Гайич принял участие в 2 матчах за ЦСКА в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/ne-urovnya-spartaka-a-chut-vyshe-krasno-belye-otkazalis-ot-gayicha-iz-tsska-on-ih-nedostoin
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом»
Агент Маркова: «Арсенал» должен предложить что-то более существенное, а не упасть в деньгах в три раза"
«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Горбуновым
Зайнутдинов: «Никогда не думал, что буду играть центральным защитником»
Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге
Марадишвили: «Никогда не перейду в «Спартак». Это самый принципиальный соперник!»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом»
Главный тренер «Локомотива» высоко оценил вклад Семака в игру «Зенита»
Агент Маркова: «Арсенал» должен предложить что-то более существенное, а не упасть в деньгах в три раза"
«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Горбуновым
Зайнутдинов: «Никогда не думал, что буду играть центральным защитником»
Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адвокат Жорин — о расписке Федуна для Газизова: «В нашей стране у владельца такого документа нет никаких шансов»

Зайнутдинов: «Никогда не думал, что буду играть центральным защитником»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости