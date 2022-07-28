Агент рассказал, как «Спартак» отказался от защитника ЦСКА Гайича
Спортивный директор агентства Алексея Сафонова SA-Аgency Никита Семенюк рассказал, как предложил защитника ЦСКА Милана Гайича «Спартаку». По его словам, московский клуб отказался от подписания 26-летнего серба.
«То, как видят футбол человек из клуба и человек из агентской среды, — это два разных момента, — приводит слова Семенюка Eurostavka. — Если сходятся, сделка получается. В большинстве не сходится. Для примера. В 2021 году «Спартак» искал игрока на позиции правого защитника. Мы предлагали Милана Гайича, который сейчас в ЦСКА. Тогдашний спортивный директор Попов сказал: «Это не уровень «Спартака».
По словам агента, он тогда задался вопросом: «А что за уровень тогда у «Спартака»?»
«Через две недели «Спартак» играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. По сути, «Бенфика» 180 минут возила «Спартак». Не особо напрягаясь, за два матча положила четыре. Я тогда подумал: «Может быть, действительно Гайич не игрок не уровня «Спартака», а чуть повыше». По-моему, и в ЦСКА мы тоже предлагали Милана. Тогда он был неинтересен, а сейчас пришел свободным агентом. Может быть, тогда не хотели платить за него деньги. Не знаю. Это останется в кабинетах», — сказал он.
В нынешнем сезоне Гайич принял участие в 2 матчах за ЦСКА в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1