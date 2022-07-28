Агент рассказал, как «Спартак» отказался от защитника ЦСКА Гайича

Спортивный директор агентства Алексея Сафонова SA-Аgency Никита Семенюк рассказал, как предложил защитника ЦСКА Милана Гайича «Спартаку». По его словам, московский клуб отказался от подписания 26-летнего серба.

«То, как видят футбол человек из клуба и человек из агентской среды, — это два разных момента, — приводит слова Семенюка Eurostavka. — Если сходятся, сделка получается. В большинстве не сходится. Для примера. В 2021 году «Спартак» искал игрока на позиции правого защитника. Мы предлагали Милана Гайича, который сейчас в ЦСКА. Тогдашний спортивный директор Попов сказал: «Это не уровень «Спартака».

По словам агента, он тогда задался вопросом: «А что за уровень тогда у «Спартака»?»

«Через две недели «Спартак» играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. По сути, «Бенфика» 180 минут возила «Спартак». Не особо напрягаясь, за два матча положила четыре. Я тогда подумал: «Может быть, действительно Гайич не игрок не уровня «Спартака», а чуть повыше». По-моему, и в ЦСКА мы тоже предлагали Милана. Тогда он был неинтересен, а сейчас пришел свободным агентом. Может быть, тогда не хотели платить за него деньги. Не знаю. Это останется в кабинетах», — сказал он.

В нынешнем сезоне Гайич принял участие в 2 матчах за ЦСКА в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.