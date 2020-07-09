Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран назвал закономерной ничью с «Локомотивом» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России (1:1). Также он оценил удаление главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Результат закономерен, поскольку обе команды имели немного моментов для взятия ворот, — цитируют «Известия» Юрана. — Логичная ничья, которая ничего хорошего не сулит ни одной из команд. Красно-белые до предела усложнили себе борьбу за выход в Лигу Европы через чемпионат, а «Локомотив» теперь далеко не фаворит в борьбе за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. Что касается поведения Тедеско, то где-то по-человечески могу понять его. Я сам человек вспыльчивый. Возможно, на него повлияло увольнение генерального директора, который приглашал Доменико. Но тут нужно включать профессионализм и максимально сосредоточиваться на игре своей команды. А Тедеско очень по-хамски вел себя с судьей.