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Сегодня, 19:55

Плетнев рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнев рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура РПЛ «Краснодара» с петербургским клубом.

— Конечно же, лучше победить «Зениту». Сейчас команда на ходу. В их же интересах победить. Это будет стратегически правильнее. Но ничья будет неплохим промежуточным результатом.

— Если «Краснодар» проиграет, то чемпионская гонка будет закончена?

— Думаю, да. Для «Краснодара» уж точно она закончится тогда. Потерпеть поражение дома от лидера — сильный удар.

— Ваш прогноз на эту игру.

— Должен быть интересный и зрелищный матч. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Зенита», — цитирует Плетнева «Спорт День за Днем».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

13 апреля «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Зенитом».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pletnev-nazval-uslovie-okonchaniya-chempionskoy-gonki-zenita-i-krasnodara
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

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