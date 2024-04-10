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Хомуха: «Сантос находится в «Зените» и обязан выполнять условия контракта»

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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе защитника петербургского клуба Дугласа Сантоса во «Фламенго».

«Одного желания футболиста мало для перехода в другую команду. Сантос находится в «Зените» и обязан выполнять условия контракта. Если «Фламенго» готов заплатить деньги за Сантоса, это одна история. Простые разговоры клуба о контракте с футболистом ни к чему хорошему не приведут«, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Ранее Сантос подтвердил интерес со стороны «Фламенго». Защитник «Зенита» признался, что бразильский клуб выходил на его агента с предложением о переходе. Футболист ответил отказом и намерен продолжать карьеру в Европе. Одно из основных желаний — снова сыграть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Сантос провел за «Зенит» 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Дмитрий Хомуха
Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Ахмат – Балтика
 - : -
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Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
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Оренбург – Пари НН
 - : -
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