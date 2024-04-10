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Сегодня, 19:50

Агент Малкома оценил шансы возвращения игрока в Россию

Зарина Халимхонова
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, в комментарии для «СЭ» оценил вероятность возвращения бразильца в «Зенит».

«Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в «Зенит»? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме. У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019-го по июль 2023 года. Всего за петербургский клуб 27-летний футболист провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Пари Нижний Новгород

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Спартак

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