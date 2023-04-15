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Петрушин заявил, что замены Йокановича сыграли ключевую роль в матче с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением по поводу победы над «Пари НН» (3:1).

«Игра получилась двоякая. Мы увидели не очень хороший первый тайм. После пропущенного мяча прибавили. Забили три, и это идет в копилку «Динамо». Команда пока не может преодолевать эшелонированную оборону. К тому же не хватает пространства, поэтому нет скорости, чтобы использовать сильные качества футболистов, того же Тюкавина. Плюс команда допускает много брака в передачах. Это сказывается на игре. Сработали ли замены Йокановича? Да-да. Они сыграли ключевую роль — добавили скорости в игре. Правда команда стала играть немного авантюрно, когда на поле появились четыре нападающих. Но самое главное — появилась острота. Скорость сегодня играет очень важную роль», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» — на 13-м месте (19 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005087134_petrushin_zamenyi_yokanovicha_syigrali_klyuchevuyu_rol_v_matche_s_pari_nn
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
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