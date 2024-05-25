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Сегодня, 21:49

Десять игроков «Зенита» стали чемпионами России впервые в карьере

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Десять игроков «Зенита» выиграли РПЛ впервые в карьере.

Список золотых медалистов пополнили вратарь Денис Адамов, защитники Страхиня Эракович (единственный новоиспеченный чемпион, проведший больше половины матчей) и Нино, полузащитники Ильзат Ахметов, Артур, Дмитрий Васильев, Александр Коваленко и Ду Кейрос, а также форварды Вильсон Изидор и Педро.

Причем Изидор оказался первым французом, выигравшим чемпионат России. Трофей завоевывали футболисты из 53 стран, а 22 из них представлены в рейтинге одним человеком.

Все страны, по одному представителю которых выигрывали чемпионат России

Страна

Футбол

Клуб

Чемпионства

Босния

Элвер Рахимич

ЦСКА

4 (2003, 2005, 2006, 2013/14)

Иран

Сердар Азмун

Зенит

4 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Эквадор

Кристин Нобоа

Рубин, Зенит

3 (2008, 2009, 2018/19)

Кот-д'Ивуар

Сейду Думбья

ЦСКА

3 (2012/13, 2013/14, 2015/16)

Камерун

Жерри-Кристиан Тчуйссе

Спартак

2 (2000, 2001)

Венгрия

Саболч Хусти

Зенит

2 (2010, 2011/12)

Чили

Марк Гонсалес

ЦСКА

2 (2012/13, 2013/14)

Япония

Кейсуке Хонда

ЦСКА

2 (2012/13, 2013/14)

Сенегал

Ибра Кебе

Спартак

1 (2001)

Коста-Рика

Уинстон Паркс

Локомотив

1 (2004)

Корея

Ким Дон Джин

Зенит

1 (2007)

Норвегия

Эрик Хаген

Зенит

1 (2007)

Дания

Микаэль Лумб

Зенит

1 (2010)

Либерия

Секу Олисе

ЦСКА

1 (2012/13)

Швейцария

Стивен Цубер

ЦСКА

1 (2013/14)

Израиль

Бибрас Натхо

ЦСКА

1 (2015/16)

Германия

Сердар Таски

Спартак

1 (2016/17)

Кабо-Верде

Зе Луиш

Спартак

1 (2016/17)

Парагвай

Лоренсо Мельгарехо

Спартак

1 (2016/17)

Перу

Джефферсон Фарфан

Локомотив

1 (2017/18)

Словения

Миха Мевля

Зенит

1 (2018/19)

Франция

Вильсон Изидор

Зенит

1 (2023/24)
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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