Десять игроков «Зенита» стали чемпионами России впервые в карьере

Десять игроков «Зенита» выиграли РПЛ впервые в карьере.

Список золотых медалистов пополнили вратарь Денис Адамов, защитники Страхиня Эракович (единственный новоиспеченный чемпион, проведший больше половины матчей) и Нино, полузащитники Ильзат Ахметов, Артур, Дмитрий Васильев, Александр Коваленко и Ду Кейрос, а также форварды Вильсон Изидор и Педро.

Причем Изидор оказался первым французом, выигравшим чемпионат России. Трофей завоевывали футболисты из 53 стран, а 22 из них представлены в рейтинге одним человеком.

Все страны, по одному представителю которых выигрывали чемпионат России