Десять игроков «Зенита» стали чемпионами России впервые в карьере
Десять игроков «Зенита» выиграли РПЛ впервые в карьере.
Список золотых медалистов пополнили вратарь Денис Адамов, защитники Страхиня Эракович (единственный новоиспеченный чемпион, проведший больше половины матчей) и Нино, полузащитники Ильзат Ахметов, Артур, Дмитрий Васильев, Александр Коваленко и Ду Кейрос, а также форварды Вильсон Изидор и Педро.
Причем Изидор оказался первым французом, выигравшим чемпионат России. Трофей завоевывали футболисты из 53 стран, а 22 из них представлены в рейтинге одним человеком.
Все страны, по одному представителю которых выигрывали чемпионат России
|
Страна
|
Футбол
|
Клуб
|
Чемпионства
|
Босния
|
Элвер Рахимич
|
ЦСКА
|
4 (2003, 2005, 2006, 2013/14)
|
Иран
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
4 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22)
|
Эквадор
|
Кристин Нобоа
|
Рубин, Зенит
|
3 (2008, 2009, 2018/19)
|
Кот-д'Ивуар
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
3 (2012/13, 2013/14, 2015/16)
|
Камерун
|
Жерри-Кристиан Тчуйссе
|
Спартак
|
2 (2000, 2001)
|
Венгрия
|
Саболч Хусти
|
Зенит
|
2 (2010, 2011/12)
|
Чили
|
Марк Гонсалес
|
ЦСКА
|
2 (2012/13, 2013/14)
|
Япония
|
Кейсуке Хонда
|
ЦСКА
|
2 (2012/13, 2013/14)
|
Сенегал
|
Ибра Кебе
|
Спартак
|
1 (2001)
|
Коста-Рика
|
Уинстон Паркс
|
Локомотив
|
1 (2004)
|
Корея
|
Ким Дон Джин
|
Зенит
|
1 (2007)
|
Норвегия
|
Эрик Хаген
|
Зенит
|
1 (2007)
|
Дания
|
Микаэль Лумб
|
Зенит
|
1 (2010)
|
Либерия
|
Секу Олисе
|
ЦСКА
|
1 (2012/13)
|
Швейцария
|
Стивен Цубер
|
ЦСКА
|
1 (2013/14)
|
Израиль
|
Бибрас Натхо
|
ЦСКА
|
1 (2015/16)
|
Германия
|
Сердар Таски
|
Спартак
|
1 (2016/17)
|
Кабо-Верде
|
Зе Луиш
|
Спартак
|
1 (2016/17)
|
Парагвай
|
Лоренсо Мельгарехо
|
Спартак
|
1 (2016/17)
|
Перу
|
Джефферсон Фарфан
|
Локомотив
|
1 (2017/18)
|
Словения
|
Миха Мевля
|
Зенит
|
1 (2018/19)
|
Франция
|
Вильсон Изидор
|
Зенит
|
1 (2023/24)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4