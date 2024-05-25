Кержаков стал четвертым в списке самых возрастных чемпионов России
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, проведший 20 матчей чемпионата, стал четвертым по возрасту чемпионом России. В день игры с «Ростовом» голкиперу исполнилось 37 лет и 117 дней.
В более солидном возрасте золотые медали завоевывали только Элвер Рахимич, Александр Горшков и Андрей Федоров.
Причем никто из них в отличие от Кержакова не был игроком основы, а символические появления на поле представителей Боснии и Узбекистана были скорее данью уважения их долгой карьере.
Самые возрастные победители чемпионата России
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата рождения
|
Дата чемпионства
|
Возраст
|
Матчи*
|
Элвер Рахимич
|
ЦСКА
|
04.04.1976
|
15.05.2014
|
38 лет 41 день
|
1
|
Александр Горшков
|
Зенит
|
08.02.1970
|
11.11.2007
|
37 лет 276 дней
|
11
|
Андрей Федоров
|
Рубин
|
10.04.1971
|
22.11.2008
|
37 лет 226 дней
|
1
|
Михаил Кержаков
|
Зенит
|
28.01.1987
|
25.05.2024
|
37 лет 117 дней
|
20
|
Сергей Горлукович
|
Спартак
|
18.11.1961
|
30.10.1998
|
36 лет 346 дней
|
21
|
Юрий Жирков
|
Зенит
|
20.08.1983
|
22.07.2020
|
36 лет 337 дней
|
21
|
Сергей Игнашевич
|
ЦСКА
|
14.07.1979
|
21.05.2016
|
36 лет 312 дней
|
25
|
Александр Анюков
|
Зенит
|
28.09.1982
|
26.05.2019
|
36 лет 240 дней
|
16
|
Бранислав Иванович
|
Зенит
|
22.02.1984
|
22.07.2020
|
36 лет 151 день
|
25
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
04.03.1979
|
30.05.2015
|
36 лет 87 дней
|
2
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
27.02.1976
|
13.05.2012
|
36 лет 76 дней
|
20
|
Анатолий Тимощук
|
Зенит
|
30.03.1979
|
30.05.2015
|
36 лет 61 день
|
11
* Матчи в чемпионском сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4