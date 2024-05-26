Геркус впечатлен результатами Слуцкого в Китае

Бывший советник президента РПЛ Илья Геркус поделился мнением о тренерской работе Леонида Слуцкого в Китае.

«Увидел результаты Леонида Викторовича, меня впечатлило. Слуцкий — опытный тренер, уже набил шишек. У него есть много трофеев и разносторонний опыт. Слуцкий как тренер сейчас в порядке. Я не сомневаюсь, что он готов успешно тренировать в России кого угодно и выигрывать трофеи», — сказал Геркус Metaratings.ru.

В конце декабря 2023 года «Шанхай Шеньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Клуб под руководством российского специалиста лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. Беспроигрышная серия команды насчитывает 14 матчей.