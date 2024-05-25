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25 мая, 23:52

Metaratings: «Зенит» заработал 1,09 миллиарда рублей призовых в РПЛ за сезон-2023/24

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» заработал за сезон-2023/24 в РПЛ более 1 миллиарда рублей, сообщает Metaratings.

По информации источника, призовые клуба из Санкт-Петербурга составили 1,09 миллиарда рублей. «Краснодар», ставший вторым, получит 948 миллионов, а «Динамо», занявшее третье место — 878 миллионов.

25 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в последнем туре РПЛ и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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