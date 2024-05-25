Metaratings: «Зенит» заработал 1,09 миллиарда рублей призовых в РПЛ за сезон-2023/24

«Зенит» заработал за сезон-2023/24 в РПЛ более 1 миллиарда рублей, сообщает Metaratings.

По информации источника, призовые клуба из Санкт-Петербурга составили 1,09 миллиарда рублей. «Краснодар», ставший вторым, получит 948 миллионов, а «Динамо», занявшее третье место — 878 миллионов.

25 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в последнем туре РПЛ и в шестой раз подряд стал чемпионом России.