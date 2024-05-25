В ПАОК опровергли новость о переходе Антона Миранчука

В пресс-службе ПАОКа в разговоре с «СЭ» отреагировали на новость, что полузащитник Антон Миранчук перейдет в клуб в статусе свободного агента. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«ПАОК подписывает Антона Миранчука? Нет , это неправда», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В субботу, 25 мая, агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил «СЭ», что футболист провел последний матч за «Локомотив». В 30-м туре РПЛ красно-зеленые победили «Балтику» со счетом 3:1. Полузащитник отметился голом на 8-й минуте встречи.