Сулейманов: «Какая бы ситуация ни была у соперника, нам надо выигрывать»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов после матча с «Балтикой» поделился эмоциями от победы.

— Печально, что мы не в тройке.

— Все равно считали, что шансы туда попасть есть?

— Не в матче с «Балтикой», а когда играли с «Факелом». Если бы «Краснодар» оступился, это было бы неплохо для нас.

— Для «Балтики» это был матч жизни. По турнирной таблице им даже победы не хватило бы. Ваш гол помешал «Балтике»?

— Да. Тренер нас настраивает только на победу. Какая бы ситуация ни была у соперников, нам надо всегда выигрывать. Это должно быть в душе у «Локомотива».

— У тебя много знакомых в «Балтике». Наверное, просили не забивать?

— Да, но это было в шуточной форме. Мне все желают, как можно лучше играть, чтобы я забивал, отдавал голевые передачи. В «Балтике» работают родные мне люди. Очень печально, что все так получилось с калининградцами. — Какую оценку поставите «Локомотиву» за этот сезон?

— Не мне давать оценку, — сказал Сулейманов «РБ Спорт».

В 30-м туре РПЛ железнодорожники взяли верх над калининградцами со счетом 3:1 и заняли четвертое место по итогам сезона. «Балтика» осталась 15-й и следующий сезон проведет в первой лиге.